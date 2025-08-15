Кинологи объяснили, почему собака охотится за тапками и носками
Кинолог Голубев: собака охотится за тапками, чтобы привлечь внимание хозяина
Пока одни собаководы хвастаются, что их питомцы приносят им тапки по команде, другие жалуются, что домашняя обувь — главный объект охоты в доме. Казалось бы, любой собаке свойственен инстинкт преследования. Но почему она выбирает в качестве добычи именно ваши тапки или носки?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что чаще всего особый интерес к конкретному предмету связан с реакцией хозяина.
«Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь», — предупредил он.
Знает ли собака, что она воришка?
Изначально такие действия не ассоциируются у неё с воровством — если питомец видит предмет, который, по его мнению, никому не принадлежит в данный момент, он может решить, что вправе забрать его. Поэтому не стоит приписывать этому злой умысел. Особенно если речь о щенках — они очень любознательны и познают мир на зуб.
Почему именно тапки и носки?Они особенно привлекательны, потому что пахнут хозяином, да и унести их легко. Многих собак успокаивает человеческий запах, и они стремятся завладеть такой вещью, чтобы, например, улечься с ней в лежанке. Если бы вы часто роняли платок, возможно, он стал бы главной целью. Но тапки и носки проще утащить — они всегда под лапой.
Зачем им наши вещи?
Как уже сказано, одна из причин — запах хозяина, который успокаивает. Поэтому на тапки могут охотиться питомцы, которым не хватает внимания или которые скучают.
Но чаще всего это способ привлечь внимание и начать игру. И в этом, скорее всего, виноваты мы сами. Когда щенок впервые утащил носок или тапок, вы, вероятно, бросились за ним. Ему это понравилось, и теперь он знает: стоит стащить вещь — и хозяин обратит на него внимание.
Что делать?Первый вариант: вы разрешаете эту игру, мирясь с тем, что носок однажды может быть разорван.
Второй вариант: не поощряете возбуждение собаки с самого начала. Если она украла вещь, лучше не реагировать бурно. Через некоторое время спокойно заберите тапок. Если щенок уже начал его грызть, чётко скомандуйте «Нельзя», заберите предмет и вознаградите за послушание лакомством. Но полностью игнорировать такой сигнал тоже нельзя. Скорее всего, питомцу действительно не хватает внимания и активности. Это знак, что нужно больше заниматься с ним: гулять, играть в мяч, предлагать развивающие игрушки.
Собака портит вещи в моё отсутствиеХуже, когда питомец охотится на вещи, когда вас нет дома, и вы не можете это контролировать. Дело не только в испорченных вещах — собака может проглотить что-то несъедобное, а это опасно для жизни.
Прежде всего, уберите все опасные предметы из зоны доступа. Но если питомец уже портил вещи в одиночестве, это говорит, что он тяжело переносит разлуку. Нужна коррекция поведения, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Займите его прочными игрушками, подготовьте безопасное место. Кому-то помогает фоновая работа телевизора или радио. Лучше обсудить детали с кинологом и подобрать решение именно для вашей собаки.
Главное, по словам эксперта, не ругать питомца за такое поведение. Для него это естественно, и он просто не поймёт, в чём провинился, а только получит стресс. Важно понять причину и не закреплять нежелательное поведение.