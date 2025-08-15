Кинологи объяснили, почему собака охотится за тапками и носками

15 августа 2025, 10:39

Кинолог Голубев: собака охотится за тапками, чтобы привлечь внимание хозяина

Фото: istockphoto/Tatomm

Пока одни собаководы хвастаются, что их питомцы приносят им тапки по команде, другие жалуются, что домашняя обувь — главный объект охоты в доме. Казалось бы, любой собаке свойственен инстинкт преследования. Но почему она выбирает в качестве добычи именно ваши тапки или носки?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что чаще всего особый интерес к конкретному предмету связан с реакцией хозяина.





«Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь», — предупредил он.

Знает ли собака, что она воришка?

Почему именно тапки и носки?

Зачем им наши вещи?

Что делать?

Собака портит вещи в моё отсутствие