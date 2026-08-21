«Головоломки и поисковые игры»: Кинолог рассказал, чем занять собаку дома, когда нет времени на прогулку
Кинолог Голубев: интеллектуальные игры займут собаку во время отсутствия хозяина
Будни в современном мире нередко проходят в плотном графике: работа, пробки, домашние дела. Иногда длительную прогулку приходится сокращать из-за сильного дождя, жары, метели или других погодных условий. Однако даже если времени на улицу сегодня меньше обычного, это не означает, что собака должна остаться без нагрузки.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит переживать, если время от времени обстоятельства не позволяют провести с собакой полноценную долгую прогулку. Главное – не оставлять питомца без внимания и предложить ему альтернативные занятия дома.
«Для собаки важны не только километры, пройденные на улице, но и возможность думать, искать, решать задачи, взаимодействовать с владельцем. Даже 15–20 минут правильно организованных домашних занятий способны дать хорошую интеллектуальную нагрузку и помочь питомцу спокойно переждать день, когда прогулка оказалась короче обычного», – рассказал он.
Поисковые игрыОбоняние – главный инструмент познания мира для собаки. Именно поэтому поисковые игры считаются одним из самых эффективных способов занять питомца. Достаточно спрятать небольшие кусочки корма или лакомства в разных местах квартиры, предложив собаке самостоятельно их найти.
Такая активность требует от питомца концентрации внимания и задействует природные инстинкты. Даже непродолжительная поисковая работа помогает собаке утомиться не меньше, чем активная прогулка.
ГоловоломкиЕще один способ занять собаку – предложить ей самостоятельно добыть привычный корм или лакомства. Для этого можно брать специальные игрушки-головоломки или использовать простые домашние варианты. Например, разложить лакомства на полотенце, свернуть его и завязать несколько нетугих узлов, чтобы питомцу пришлось проявить смекалку и настойчивость. Еще один вариант – залить привычный корм небольшим количеством мясного бульона и заморозить. Пока собака будет постепенно добираться до еды, она не только получит удовольствие от процесса, но и потратит немало энергии.
При этом важно помнить, что любые дополнительные угощения должны учитываться в общем суточном рационе питомца.
Игры с хозяиномДаже если свободного времени совсем немного, несколько минут совместной игры принесут собаке большую пользу. Например, можно научить своего питомца считать. Для этого трюка потребуется обучить собаку команде «Голос!» и определенному жесту, по которому питомец начнет и закончит ее выполнять (например, хозяин опускает руку – собака подает голос, хозяин отворачивает голову влево – она заканчивает лаять).
Таким образом можно произносить вслух пример, затем сказать питомцу команду «Голос!» и после того, как он полаял правильное количество раз, подать жест, по которому он прекратит лай.
«Однако домашние занятия не могут полностью заменить ежедневные прогулки. Свежий воздух, новые запахи, общение с окружающей средой и полноценная физическая активность остаются важнейшей частью жизни любой собаки. Но если из-за плотного рабочего графика или неблагоприятной погоды прогулку пришлось сократить, интеллектуальные игры, дрессировка и совместные занятия помогут питомцу провести этот день с пользой и сохранить хорошее настроение», – добавил Голубев.