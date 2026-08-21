«Головоломки и поисковые игры»: Кинолог рассказал, чем занять собаку дома, когда нет времени на прогулку

21 августа 2026, 11:17

Кинолог Голубев: интеллектуальные игры займут собаку во время отсутствия хозяина

Фото: istockphoto/SeventyFour

Будни в современном мире нередко проходят в плотном графике: работа, пробки, домашние дела. Иногда длительную прогулку приходится сокращать из-за сильного дождя, жары, метели или других погодных условий. Однако даже если времени на улицу сегодня меньше обычного, это не означает, что собака должна остаться без нагрузки.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит переживать, если время от времени обстоятельства не позволяют провести с собакой полноценную долгую прогулку. Главное – не оставлять питомца без внимания и предложить ему альтернативные занятия дома.





«Для собаки важны не только километры, пройденные на улице, но и возможность думать, искать, решать задачи, взаимодействовать с владельцем. Даже 15–20 минут правильно организованных домашних занятий способны дать хорошую интеллектуальную нагрузку и помочь питомцу спокойно переждать день, когда прогулка оказалась короче обычного», – рассказал он.

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«Однако домашние занятия не могут полностью заменить ежедневные прогулки. Свежий воздух, новые запахи, общение с окружающей средой и полноценная физическая активность остаются важнейшей частью жизни любой собаки. Но если из-за плотного рабочего графика или неблагоприятной погоды прогулку пришлось сократить, интеллектуальные игры, дрессировка и совместные занятия помогут питомцу провести этот день с пользой и сохранить хорошее настроение», – добавил Голубев.