«Проявлять беспокойство»: Кинолог рассказал, как приучить собаку к новому дому
Кинолог Голубев: нельзя приучить собаку к новому дому гиперопекой
Переезд в новый дом – один из самых важных этапов в жизни щенка. Незнакомая обстановка, новые запахи, отсутствие матери и однопометников становятся для малыша серьезным испытанием. Именно первые 72 часа во многом определяют, насколько быстро питомец освоится и начнет доверять новой семье.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» напомнил, что главная задача владельца в этот период – не ускорить адаптацию любой ценой, а создать условия, в которых щенок сможет спокойно привыкнуть к новой жизни.
«Многие владельцы ждут, что щенок с первых минут будет радостно исследовать квартиру, играть и охотно общаться со всеми членами семьи. Но это далеко не всегда так. Для малыша переезд – серьезный стресс, поэтому первые дни он может вести себя осторожно, больше спать или, наоборот, проявлять беспокойство, отказываться от еды. Это нормальная реакция. Самое важное, что может сделать хозяин – не торопить события и дать собаке возможность адаптироваться в собственном темпе», – сказал он.
Подготовьте для щенка безопасное пространствоПрежде всего необходимо заранее подготовить место для щенка. Оно должно находиться в спокойной части квартиры, вдали от проходов, громких бытовых приборов и постоянного движения людей. Здесь должны быть лежанка, миски с водой, игрушки и пеленка, если питомец еще находится на домашнем карантине. Важно, чтобы это пространство стало для собаки своеобразной «безопасной зоной», куда никто не будет вторгаться без необходимости.
Не перегружайте питомца новыми впечатлениямиНе менее важно в первые дни ограничить поток новых впечатлений. Желание познакомить щенка со всеми родственниками, друзьями и соседями лучше отложить. Избыток внимания может оказаться не менее стрессовым, чем одиночество. В первые сутки желательно, чтобы с питомцем контактировали только члены семьи, которые будут постоянно жить вместе с ним.
Соблюдайте режимДаже если щенок пока плохо ориентируется в новом доме, кормление, отдых, игры и прогулки (если они уже разрешены по возрасту и завершена вакцинация) должны происходить примерно в одно и то же время. Предсказуемый распорядок помогает новому члену семьи быстрее почувствовать себя в безопасности и снижает уровень тревожности.
Не требуйте идеального поведенияВладельцам также важно помнить, что первые дни — не время для серьезного воспитания. Не стоит требовать безусловного выполнения команд или наказывать щенка за ошибки. Если малыш испугался, заскулил или случайно сделал лужу в неположенном месте – это не проявление упрямства, а естественная реакция на новую среду. Спокойствие хозяина, последовательность и доброжелательное отношение помогут добиться гораздо большего, чем строгость.
При этом уже с первых дней можно начинать формировать полезные привычки. Достаточно спокойно поощрять щенка за правильное поведение, знакомить его с кличкой, приучать к месту отдыха, а также постепенно вводить простые бытовые ритуалы. Именно они становятся основой дальнейшего воспитания и помогают собаке быстрее понять правила жизни в новом доме.
Не превращайте заботу в гиперопекуНекоторые владельцы стараются постоянно держать щенка на руках, не оставляют его одного ни на минуту и реагируют на каждый писк. Такая забота понятна, но в дальнейшем она может привести к развитию сильной зависимости от человека и затруднить обучение спокойному одиночеству. Поэтому важно постепенно приучать питомца к тому, что хозяин может ненадолго выйти из комнаты, а затем обязательно вернуться. Первые 72 часа – лишь начало периода адаптации. На то, чтобы привыкнуть к новому дому, режиму и семье, собаке потребуется значительно больше времени.
«Терпение, последовательность и уважение к индивидуальным особенностям питомца помогут сделать этот этап максимально спокойным как для щенка, так и для всех членов семьи. Именно комфортная адаптация становится фундаментом доверительных отношений между собакой и человеком на долгие годы», – заключил Голубев.