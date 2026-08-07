«Проявлять беспокойство»: Кинолог рассказал, как приучить собаку к новому дому

07 августа 2026, 11:16

Кинолог Голубев: нельзя приучить собаку к новому дому гиперопекой

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Переезд в новый дом – один из самых важных этапов в жизни щенка. Незнакомая обстановка, новые запахи, отсутствие матери и однопометников становятся для малыша серьезным испытанием. Именно первые 72 часа во многом определяют, насколько быстро питомец освоится и начнет доверять новой семье.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» напомнил, что главная задача владельца в этот период – не ускорить адаптацию любой ценой, а создать условия, в которых щенок сможет спокойно привыкнуть к новой жизни.





«Многие владельцы ждут, что щенок с первых минут будет радостно исследовать квартиру, играть и охотно общаться со всеми членами семьи. Но это далеко не всегда так. Для малыша переезд – серьезный стресс, поэтому первые дни он может вести себя осторожно, больше спать или, наоборот, проявлять беспокойство, отказываться от еды. Это нормальная реакция. Самое важное, что может сделать хозяин – не торопить события и дать собаке возможность адаптироваться в собственном темпе», – сказал он.

Подготовьте для щенка безопасное пространство

Не перегружайте питомца новыми впечатлениями

Соблюдайте режим

Не требуйте идеального поведения

Не превращайте заботу в гиперопеку

«Терпение, последовательность и уважение к индивидуальным особенностям питомца помогут сделать этот этап максимально спокойным как для щенка, так и для всех членов семьи. Именно комфортная адаптация становится фундаментом доверительных отношений между собакой и человеком на долгие годы», – заключил Голубев.