Кинолог рассказал, что нужно учесть при выборе квартиры, если у вас есть собака

11 июля 2025, 12:34

Кинолог Голубев: переезд с собакой — это очень серьезно

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Обычно собака подбирается под уже имеющиеся жилищные условия. Но бывает и обратная ситуация, когда семья, в которой есть питомец, задумывается о переезде. На что стоит обратить внимание в случае смены жилья?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что вопрос о переезде является серьезнее, чем кажется.





«Как и в случае с ребёнком, родители продумывают множество мелочей, так и в ситуации с собакой есть много определяющих факторов. На выбор жилищных условий могут повлиять как породные особенности, так и темперамент питомца», — предупредил он.

Размер собаки

Активность питомца

Возраст

Характер

Дрессировка

Внутреннее обустройство

Отдельно о съёмной квартире

«Однако на некоторые базовые вещи всё же необходимо обратить внимание. В случае с загородным домом всё намного проще, чего не скажешь о квартире. Именно поэтому в городах намного большей популярностью пользуются небольшие и неприхотливые в содержании породы собак», — заключил он.