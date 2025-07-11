Кинолог рассказал, что нужно учесть при выборе квартиры, если у вас есть собака
Кинолог Голубев: переезд с собакой — это очень серьезно
Обычно собака подбирается под уже имеющиеся жилищные условия. Но бывает и обратная ситуация, когда семья, в которой есть питомец, задумывается о переезде. На что стоит обратить внимание в случае смены жилья?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что вопрос о переезде является серьезнее, чем кажется.
«Как и в случае с ребёнком, родители продумывают множество мелочей, так и в ситуации с собакой есть много определяющих факторов. На выбор жилищных условий могут повлиять как породные особенности, так и темперамент питомца», — предупредил он.
Эксперт перечислил, на что стоит ориентироваться при выборе жилья.
Размер собаки
Один из решающих факторов — относится ли ваша собака к небольшой или крупной породе. Декоративные питомцы могут вполне комфортно жить даже в однокомнатной квартире, а вот крупным любое городское пространство может быть в тягость — животное будет чувствовать себя примерно как слон в посудной лавке.
Активность питомца
Все собаки разные: одним нужны непродолжительные прогулки, другие очень энергичны. Во втором случае стоит предусмотреть, чтобы в районе было достаточно парков и собачьих площадок, где вы сможете комфортно и подолгу гулять с четвероногим другом.
Возраст
Щенки склонны пробовать мир на зубок, а потому свежий ремонт в новой квартире может быть под угрозой. Возможно, стоит отложить переезд до момента, пока собака не подрастёт — у взрослых животных отпадает тяга портить обои, диваны и вещи.
Характер
Одни собаки робкие, другие — самые смелые на свете. Если квартира выходит на дорогу, резкие звуки машин могут напугать питомца. В таких ситуациях стоит пересмотреть район либо позаботиться о том, чтобы окна были с хорошей звукоизоляцией.
Дрессировка
Если собака плохо переносит одиночество и любит подавать голос без повода, стоит скорректировать проблемное поведение заранее — особенно если в вашем новом доме тонкие стены. Далеко не все соседи готовы к появлению нового шумного соседа, и стоит проявить уважение к окружающим.
Внутреннее обустройство
Первое, что нужно продумать — напольное покрытие. Оно не должно быть слишком скользким, чтобы собака однажды не заработала травму. Ковролин — также плохое решение, особенно если питомец сильно линяет или не приучен к туалету. Также стоит продумать размещение растений. Многие ядовиты для животных, и держать их нужно либо в недоступном месте, либо заменить на безопасные.
Подумайте и о спальном месте, где питомцу будет комфортно. Оно не должно находиться под кондиционером или на жаркой солнечной стороне.
Отдельно о съёмной квартире
Если жильё не в вашей собственности, безусловно, стоит заранее обговорить договор аренды. Вы обязательно должны сообщить владельцу квартиры о наличии собаки, прописать условия, касающиеся ответственности за возможный причинённый ущерб. Если вы скроете факт наличия животного, владелец собственности имеет право расторгнуть договор в любой момент.
По словам кинолога, далеко не все застройщики продумывают все удобства для собаководов, поэтому соблюсти все детали владельцу питомца довольно сложно.
«Однако на некоторые базовые вещи всё же необходимо обратить внимание. В случае с загородным домом всё намного проще, чего не скажешь о квартире. Именно поэтому в городах намного большей популярностью пользуются небольшие и неприхотливые в содержании породы собак», — заключил он.