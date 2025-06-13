Кинологи рассказали, опасен ли альбинизм у собак

13 июня 2025, 12:26

Кинолог Голубев: собакам с альбинизмом нужен особый уход

Фото: iStock/olcayduzgun

Белые щенки с нежными розовыми носами — за такими диковинками охотятся многие, а некоторые «заводчики» готовы следовать спросу, предлагая подобных собак. Однако за привлекательным внешним видом скрывается редкая генетическая мутация.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что альбинизм — не столь опасное состояние, хотя оно вызвано генетическими нарушениями и является наследственной патологией.





«Подобные питомцы нуждаются в особом уходе. Тем не менее, такие собаки часто становятся объектом охоты людей, которых в первую очередь привлекает не сам четвероногий друг, а необычный внешний вид. Альбиносы, как правило, стоят дороже, иногда в несколько раз. Мы выступаем против специального разведения таких собак, поскольку речь часто идёт только об удовлетворении особых запросов людей, а не сохранении природных качеств собаки», — объяснил он.

Почему возникает альбинизм?

Насколько это опасно?

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