Кинологи рассказали, опасен ли альбинизм у собак
Кинолог Голубев: собакам с альбинизмом нужен особый уход
Белые щенки с нежными розовыми носами — за такими диковинками охотятся многие, а некоторые «заводчики» готовы следовать спросу, предлагая подобных собак. Однако за привлекательным внешним видом скрывается редкая генетическая мутация.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что альбинизм — не столь опасное состояние, хотя оно вызвано генетическими нарушениями и является наследственной патологией.
«Подобные питомцы нуждаются в особом уходе. Тем не менее, такие собаки часто становятся объектом охоты людей, которых в первую очередь привлекает не сам четвероногий друг, а необычный внешний вид. Альбиносы, как правило, стоят дороже, иногда в несколько раз. Мы выступаем против специального разведения таких собак, поскольку речь часто идёт только об удовлетворении особых запросов людей, а не сохранении природных качеств собаки», — объяснил он.
Почему возникает альбинизм?У таких животных наблюдается полное отсутствие пигментации не только шерсти, но и глаз, кровеносных сосудов. Эта особенность придаёт носам, глазам и лапкам розоватый оттенок. Если у животного обычный чёрный нос и глаза тёмного или голубого оттенка, как у хаски, а шерсть при этом светлая, то речь, скорее всего, идёт о природном белом окрасе. В природе существуют доминантные и рецессивные гены. Альбинизм — это рецессивный ген, и чтобы появился щенок-альбинос, оба родителя должны быть его носителями.
Насколько это опасно?Серьёзной опасности состояние обычно не представляет. Однако специальное разведение таких щенков нежелательно – речь всё-таки о рецессивных признаках. Хозяин альбиноса должен оберегать питомца от прямых солнечных лучей — из-за нехватки меланина собака крайне чувствительна к ультрафиолету. Даже в тёплую погоду рекомендуется надевать костюмчики из лёгкой ткани для защиты кожи. Глаза также находятся в зоне риска – возможно, придётся приобрести солнцезащитные очки, и речь идёт не о моде.
Гималайский окрасСреди собак встречается ещё одна форма альбинизма, когда часть тела остаётся светлой, но пигментация сохраняется на мордочках или лапках. Глаза при этом остаются светлыми. Причина такого генетического нарушения всё ещё исследуется. Учёные не могут собрать достаточно данных, поскольку собаки с так называемым гималайским окрасом встречаются крайне редко.
Если в вашем помёте появился подобный щенок — лучшим решением будет относиться к нему так же, как и к прочим собратьям. Международный день распространения информации об альбинизме существует с целью защитить людей-альбиносов от дискриминации, которой они иногда подвергаются до сих пор. В случае питомцев дискриминацией является охота за такими собаками и распространение моды на подобный окрас.