Кинологи рассказали об опасности купания собак в городских фонтанах и водоемах

20 июня 2025, 11:26

Кинолог Голубев: купание в городском фонтане может стоить собаке жизни

Фото: iStock/godrick

В Петербурге есть местная звезда — собака породы джек-рассел, которому с наступлением жары хозяин разрешает купаться в местном фонтане возле Казанского собора. Пользователи социальных сетей называют его самым счастливым псом в мире, однако кинологи (как и местные сотрудники «Водоканала») не согласны с подобным утверждением.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» напомнил, что фонтан, как и любой городской пруд — это стоячая вода, и она никак не пригодна для плавания — это чревато самыми тяжёлыми последствиями.





«Купание в пруду, тем более в фонтане, может привести к глистным инвазиям, конъюнктивиту, что само по себе уже опасно. Однако это не самое худшее, что может произойти. Высокая температура и стоячая вода — это идеальное сочетание для быстрого размножения микроорганизмов и вирусов. Питомец может заразиться инфекциями, которые могут привести не только к отравлению, но и к летальному исходу», — предупредил он.

«Купание животных во время жары не помогает собаке охладиться. Скорее всего, пес в Петербурге просто любитель плавания, но охлаждения это ему не приносит. Как только собака вылезает из водоёма, влага начинает испаряться с шерсти — получается парниковый эффект, от чего животному только хуже. Если вы хотите помочь питомцу в жару, достаточно смачивать ему лапы, нос, а также следить, чтобы он регулярно пил», — сказал кинолог.

«Еще не позволяйте питомцу находиться в реке или море дольше 20 минут, выбирайте безопасные места и избегайте крутых берегов. Собаке, не прошедшей ежегодный курс вакцинации, купание противопоказано и может стоить жизни», — заключил собеседник.