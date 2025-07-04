«‎Ни в коем случае не разрешайте питомцам»: Вода несет опасность для собак, утверждает кинолог

04 июля 2025, 15:52

Кинолог Голубев: не позволяйте собакам пить из водоемов — это может быть опасно

Фото: iStock/Nataba

Вода является основой здоровья и правильного функционирования организма собак. Без жидкости питомец может прожить всего пару дней, поэтому владельцам необходимо следить за тем, чтобы у их четвероногих друзей всегда был доступ к свежей воде.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» подчеркивает, что вода должна быть в миске собаки круглосуточно, без каких-либо графиков, чтобы питомец мог пить в любое время.



По его словам, норма потребления воды зависит от размера собаки: в среднем рекомендуется 60 мл воды на 1 кг веса. Важно учитывать, что собаки также получают жидкость из влажного корма и некоторых овощей и фруктов, таких как огурцы и листья салата.





«Следует учитывать, что в жару потребление может увеличиваться: собака может активнее пить. Но вот если жажда сильно проявляется в обычные дни, стоит рассказать об этом ветеринарному врачу – такое поведение может свидетельствовать о различных заболеваниях, вплоть до сахарного диабета. Отсутствие жажды – также плохой симптом. Чаще всего собака может отказываться от воды при отравлении, инфекциях, заболеваниях ЖКТ. Стоит внимательно следить за сопутствующими симптомами», — отметил он.

«Ни в коем случае не разрешайте питомцам пробовать воду из унитаза, а также водоёмов на природе, в фонтанах – всё это заражённая жидкость, и риск отравления крайне велик. А в некоторых случаях это может привести к фатальному исходу. Отправляясь на прогулку, всегда имейте при себе поилку с чистой водой», — пояснил специалист.

Фото: iStock/Karyna Demianiuk



«Со временем в миске также начинают размножаться бактерии, поэтому необходимо следить за чистотой. Давать воду лучше в керамической миске. Нержавеющая сталь тоже подойдёт», — объяснил эксперт.