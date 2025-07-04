«Ни в коем случае не разрешайте питомцам»: Вода несет опасность для собак, утверждает кинолог
Кинолог Голубев: не позволяйте собакам пить из водоемов — это может быть опасно
Вода является основой здоровья и правильного функционирования организма собак. Без жидкости питомец может прожить всего пару дней, поэтому владельцам необходимо следить за тем, чтобы у их четвероногих друзей всегда был доступ к свежей воде.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» подчеркивает, что вода должна быть в миске собаки круглосуточно, без каких-либо графиков, чтобы питомец мог пить в любое время.
По его словам, норма потребления воды зависит от размера собаки: в среднем рекомендуется 60 мл воды на 1 кг веса. Важно учитывать, что собаки также получают жидкость из влажного корма и некоторых овощей и фруктов, таких как огурцы и листья салата.
«Следует учитывать, что в жару потребление может увеличиваться: собака может активнее пить. Но вот если жажда сильно проявляется в обычные дни, стоит рассказать об этом ветеринарному врачу – такое поведение может свидетельствовать о различных заболеваниях, вплоть до сахарного диабета. Отсутствие жажды – также плохой симптом. Чаще всего собака может отказываться от воды при отравлении, инфекциях, заболеваниях ЖКТ. Стоит внимательно следить за сопутствующими симптомами», — отметил он.
Что касается выбора воды, то вода из-под крана и кипяченая не являются идеальными вариантами из-за возможного содержания хлора и накипи. Оптимальным решением считается фильтрованная вода. Владельцам следует избегать предоставления своим питомцам воды из унитазов или открытых водоемов, так как это может привести к отравлению и даже фатальным последствиям, добавил Голубев.
«Ни в коем случае не разрешайте питомцам пробовать воду из унитаза, а также водоёмов на природе, в фонтанах – всё это заражённая жидкость, и риск отравления крайне велик. А в некоторых случаях это может привести к фатальному исходу. Отправляясь на прогулку, всегда имейте при себе поилку с чистой водой», — пояснил специалист.
Важно также регулярно менять воду в миске — минимум раз в день, а в жару — дважды. Бактерии могут размножаться в стоячей воде, поэтому чистота миски играет ключевую роль. Керамические и нержавеющие миски являются лучшими вариантами для подачи воды.
«Со временем в миске также начинают размножаться бактерии, поэтому необходимо следить за чистотой. Давать воду лучше в керамической миске. Нержавеющая сталь тоже подойдёт», — объяснил эксперт.
Владельцы собак должны помнить, что забота о питьевом режиме их питомцев не менее важна, чем выбор корма. Чистая и свежая вода — залог здоровья и долголетия вашего четвероногого друга, заключил он.