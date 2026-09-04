Кинолог рассказал, как собака навсегда запоминает запах хозяина

04 сентября 2026, 12:19

Кинолог Голубев: собака запоминает запах центрами памяти

Фото: Istock/alexei_tm

То, что у собак великолепное обоняние, кажется, знают все. Среди множества запахов питомцы способны моментально определять аромат своего человека. Но чем именно мы выделяемся? Почему мы пахнем для них иначе? И действительно ли собака способна запоминать наш запах на всю жизнь?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что наш запах не просто отпечатывается в памяти собаки, он еще и служит для нее естественным успокоительным.





«Очень часто питомцу, который остается дома один, советуют отдать свои старые вещи, в которых он будет спать. Аромат человека улучшает настроение и сон. Поэтому наш уникальный запах имеет особую роль для животных», — отметил он.

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Почему это важно знать