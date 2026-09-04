Кинолог рассказал, как собака навсегда запоминает запах хозяина
Кинолог Голубев: собака запоминает запах центрами памяти
То, что у собак великолепное обоняние, кажется, знают все. Среди множества запахов питомцы способны моментально определять аромат своего человека. Но чем именно мы выделяемся? Почему мы пахнем для них иначе? И действительно ли собака способна запоминать наш запах на всю жизнь?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что наш запах не просто отпечатывается в памяти собаки, он еще и служит для нее естественным успокоительным.
«Очень часто питомцу, который остается дома один, советуют отдать свои старые вещи, в которых он будет спать. Аромат человека улучшает настроение и сон. Поэтому наш уникальный запах имеет особую роль для животных», — отметил он.
Что говорит наука
«Зависимость» собаки от нашего запаха вполне объяснима: доказано, что ароматы не просто остаются в памяти питомца, но и попадают в специальный отдел мозга, который отвечает одновременно и за эмоции. Говоря более научно, уникальные обонятельные способности и их связь с лимбической системой и центрами памяти обеспечивают долговременное сохранение индивидуальных запахов.
Как долго собаки могут помнить запах?
Российские ученые проводили эксперименты на собаках-детекторах. Доказано, что индивидуальный запах человека может сохраняться в памяти собаки как минимум 180 дней и более. В течение первого месяца собака точно помнит ваш запах без всяких напоминаний. А отдельные особи узнавали его даже спустя 8 месяцев и дольше.
Что запоминается лучше?
Эксперимент также выявил интересный факт, который, возможно, может некоторых шокировать. Запах пота собака запоминает хуже, а лучше всего в ее памяти остается запах крови. При этом пол хозяина не важен – питомец запоминает именно уникальную «химическую подпись» человека.
Собака помнит меня всю жизнь?Значит ли это, что через год собака может вас забыть? Вовсе нет. Если не напоминать о запахе в течение года, точность узнавания падает примерно до 85%, но сам образ никогда не исчезает полностью. К тому же животные не ориентируются исключительно на запах – они реагируют также на звук голоса и общие черты. Всё вместе позволяет им помнить человека на протяжении всей жизни, особенно если питомец уже жил с хозяином достаточно долго, а разлука не произошла в раннем детстве.
Память о нашем запахе можно сравнить с изучением иностранного языка: если забросить учебу, вы забудете очень многое, но отдельные фразы и слова останутся и будут всплывать долго.
Почему это важно знать
Знания о природе запоминания собакой запахов безусловно важны прежде всего в рамках служебного собаководства. Но и в обычной жизни это помогает многое понять о способностях наших четвероногих друзей. Как минимум наш собственный запах служит для них якорем, и это можно использовать даже в домашней дрессировке – например, чтобы успокоить питомца, который остается в одиночестве или привыкает спать отдельно.