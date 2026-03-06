«Радуется и предупреждает»: Кинолог раскрыл тайну «улыбки» собак

06 марта 2026, 11:01

Кинолог Голубев: собака улыбается из радости или предупреждения

Фото: istockphoto/Photography by Adri

Оказывается, в «улыбке» собак загадок не меньше, чем в улыбке Моны Лизы. В большинстве случаев люди считывают этот сигнал тела неверно, что в итоге приводит даже к конфликтным ситуациям. Умеет ли ваша собака улыбаться? И как понять, что значат обнаженные клыки вашего питомца?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что люди склонны очеловечивать своих питомцев, приписывая им наши привычные качества или особенности поведения.



«Что касается обнаженных зубов собак – здесь ситуация довольно интересная. Одни люди полагают, что животные таким образом улыбаются. Другие уверены, что питомец зол. И иногда не правы ни те, ни другие. Чтобы понять в данном случае, что именно хочет сообщить вам собака, нужно обращать особое внимание на детали», — прокомментировал эксперт.

Ситуация первая: собака счастлива

Ситуация вторая: собака предупреждает

Ситуация третья: собака в подчинении