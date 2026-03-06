«Радуется и предупреждает»: Кинолог раскрыл тайну «улыбки» собак
Кинолог Голубев: собака улыбается из радости или предупреждения
Оказывается, в «улыбке» собак загадок не меньше, чем в улыбке Моны Лизы. В большинстве случаев люди считывают этот сигнал тела неверно, что в итоге приводит даже к конфликтным ситуациям. Умеет ли ваша собака улыбаться? И как понять, что значат обнаженные клыки вашего питомца?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что люди склонны очеловечивать своих питомцев, приписывая им наши привычные качества или особенности поведения.
«Что касается обнаженных зубов собак – здесь ситуация довольно интересная. Одни люди полагают, что животные таким образом улыбаются. Другие уверены, что питомец зол. И иногда не правы ни те, ни другие. Чтобы понять в данном случае, что именно хочет сообщить вам собака, нужно обращать особое внимание на детали», — прокомментировал эксперт.
Ситуация первая: собака счастлива
Питомцы могут обнажать зубы, когда испытывают радость, они даже способны имитировать некое подобие собачьего смеха. В таких ситуациях пасть будет открыта, язык высунут, а уголки рта растянуты. Не менее важно, что уши в этом состоянии находятся в естественном положении, взгляд мягкий, тело расслаблено. Питомец также может издавать специфическое дыхание. Иногда животные могут демонстрировать такую улыбку во время игры с вами или при поглаживании – собака испытывает радость.
Однако очень важно не спутать симптомы, когда собаке жарко. В этой ситуации язык тела довольно схож, но дыхание будет тяжелым, а питомец довольно вялым. Необходимо уберечь животное от теплового удара.
Ситуация вторая: собака предупреждает
Совсем иная ситуация, если обнаженные клыки похожи на застывшую гримасу. Тело при этом напряжено, как и уши, либо они прижаты. Взгляд «исподлобья» и совершенно не мягкий. Такая «улыбка» может сопровождаться низким рычанием. В подобных случаях питомец просит оставить его в покое либо не трогать его еду или игрушки. По шкале агрессии такое поведение уже относится к «желтой зоне». Если не прекратить докучать животному, следующим шагом оно может клацнуть зубами или и вовсе напасть.
Ситуация третья: собака в подчинении
Это самая загадочная «улыбка», которую хозяева часто трактуют неправильно, полагая, что собака демонстрирует радость. Что происходит в такой ситуации – питомец скалит зубы, но при этом все его тело довольно расслаблено. Уши поджаты, глаза прикрыты, собака может даже перевернуться на бок или на спину. Это не радость – таким образом питомец показывает, что он не представляет угрозы, беззащитен, просит не нападать. Иногда это называется «сабмиссивный оскал». Довольно часто подобное поведение демонстрируют собаки с щенками, когда к ним подходит хозяин. Главная ошибка – умиляться в такие моменты и пытаться погладить животное. Вместо этого дайте ему пространство, не беспокойте, не нависайте.
Умение распознавать подобные, даже незначительные на первый взгляд, сигналы – путь к выстраиванию доверительных отношений с вашим питомцем. Не обижайтесь и никогда не ругайте собаку за ее поведение, для нее это единственная возможность заявить о своих чувствах. Не игнорируйте потребности питомца, даже если он маленький – это приводит со временем к проблемному характеру.