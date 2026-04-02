К поискам пропавшей российской школьницы привлекли дроны и кинологов

02 апреля 2026, 17:13

В Котласе к поискам пропавшей 15-летней школьницы привлекли дроны и кинологов

Фото: iStock/Daria Nipot

В Архангельской области к поискам пропавшей школьницы привлекли кинологов, автотехнику и беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону на своем сайте.





По данным ведомства, 15-летняя Кира Адоева пропала 31 марта в городе Котлас. Она вышла из школы №5 и не вернулась домой. Незадолго до исчезновения ее видели недалеко от 46-го лесозавода. Подростка пытаются найти полицейские, волонтеры и местные жители, однако местонахождение девочки до сих пор остается неизвестным.

«Проверены места возможного нахождения ребенка, опрошены ее одноклассники и друзья», — говорится в сообщении.