К поискам пропавшей российской школьницы привлекли дроны и кинологов

В Котласе к поискам пропавшей 15-летней школьницы привлекли дроны и кинологов
В Архангельской области к поискам пропавшей школьницы привлекли кинологов, автотехнику и беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону на своем сайте.
По данным ведомства, 15-летняя Кира Адоева пропала 31 марта в городе Котлас. Она вышла из школы №5 и не вернулась домой. Незадолго до исчезновения ее видели недалеко от 46-го лесозавода. Подростка пытаются найти полицейские, волонтеры и местные жители, однако местонахождение девочки до сих пор остается неизвестным.
«Проверены места возможного нахождения ребенка, опрошены ее одноклассники и друзья», — говорится в сообщении.Приметы школьницы: рост 150 сантиметров, в день пропажи была одета в черную куртку и широкие штаны такого же цвета, на лице может носить медицинскую маску.