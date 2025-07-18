Кинологи дали 5 советов для комфорта собаки в жару
Кинолог Голубев: во время жары следите за питанием собаки
Собаки не меньше людей страдают от жаркой погоды. У питомцев тоже случаются тепловые удары, в некоторых случаях это может быть опасно для животного. В отличие от человека, питомец не всегда может помочь себе самостоятельно, поэтому собаководу нужно подумать о том, как обеспечить комфорт собаки в знойную погоду.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» порекомендовал в жару обращать внимание на то, как собака ест.
«Перегрев и обезвоживание опасно для любого питомца, в некоторых случаях это может привести к летальному исходу. Обеспечьте собаке доступ к воде, создайте благоприятные условия дома, а на прогулку старайтесь выходить в то время, когда солнце неактивное», — сказал он.
5 советов в жару для комфорта собаки
Лед в водеПомочь собаке охладиться поможет лед, добавленный в миску с водой. Достаточно одного кубика. Если есть возможность, расставьте питьевую воду в нескольких комнатах, так вы не только обеспечите питомцу постоянный доступ к воде, но и простимулируете его больше пить. Не забывайте также воду менять.
Мокрая простынь на окне
Не у всех дома установлен кондиционер, кроме того, уходя на работу, для безопасности не рекомендуется оставлять включенными электроприборы. Чтобы комнаты не нагревались, во-первых, зашторьте окна и закройте их. Во-вторых, попробуйте завесить окна мокрыми простынями. Испарение воды будет контролировать температуру воздуха в помещении.
Смочите лапы
Ни в коем случае не обливайте собаку водой, это только создаст эффект водяной бани. Для того, чтобы охладить питомца достаточно смочить нос, лапы и живот прохладной водой. Вы можете также приложить холодное полотенце к животу любимца.
Охлаждающие коврики
В зоомагазинах сейчас есть масса аксессуаров, которые облегчают жизнь собаки в жару, от охлаждающих жилетов до ковриков. Можно даже выбрать лежанку, в которую вставляется специальная охлаждающая пластина. Также мы можете налить воду в бутылку и заморозить ее, затем достать и положить возле места, где обычно отдыхает любимец. Это поможет ему немного охладиться.
В жаркую погоду следите за состоянием любимца. Особое внимание уделяйте собакам с ожирением, беременным питомцам, собакам крупных и гигантских пород, животным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым питомцам. Они находятся в зоне риска. Меняйте график прогулки, обеспечивайте постоянный доступ к питьевой воде, а также постарайтесь обеспечить прохладное место в доме.