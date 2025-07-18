Кинологи дали 5 советов для комфорта собаки в жару

18 июля 2025, 11:09

Кинолог Голубев: во время жары следите за питанием собаки

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Собаки не меньше людей страдают от жаркой погоды. У питомцев тоже случаются тепловые удары, в некоторых случаях это может быть опасно для животного. В отличие от человека, питомец не всегда может помочь себе самостоятельно, поэтому собаководу нужно подумать о том, как обеспечить комфорт собаки в знойную погоду.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» порекомендовал в жару обращать внимание на то, как собака ест.





«Перегрев и обезвоживание опасно для любого питомца, в некоторых случаях это может привести к летальному исходу. Обеспечьте собаке доступ к воде, создайте благоприятные условия дома, а на прогулку старайтесь выходить в то время, когда солнце неактивное», — сказал он.

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