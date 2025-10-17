Кинологи назвали неочевидные опасности для собак в квартире

Кинолог Голубев: напольное покрытие может травмировать собаку
С появлением в доме собаки меняется привычный распорядок. Многие предметы представляют опасность, особенно для щенка, который всё пробует на зуб. Рекомендации стандартны: убирать опасные предметы из доступа, по возможности ограждать углы и лестницы. На какие ещё не столь очевидные моменты можно обратить внимание?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что продумать всё практически невозможно.
«В обеспечении безопасности в доме вашими помощниками также станут следующие правила. Во-первых, чтобы у собаки было минимум интереса к запрещённым предметам, необходимо занимать её игрушками и занятиями. Во-вторых, дрессировка играет важную роль. Заучивание команд поможет избежать многих проблем», — объяснил он.
Широкие подоконники и москитные сетки
Иногда хозяева разрешают собакам сидеть на широком подоконнике и даже обустраивают для них комфортное место перед окном. При этом стёкла и москитные сетки создают иллюзию защищённого пространства, но на деле способны выдержать вес далеко не каждой собаки. При виде чего-то интересного на улице питомец может инстинктивно погнаться за объектом или опереться о стекло, что грозит падением.
Напольное покрытие
Казалось бы, ковры не могут представлять угрозы, напротив, защищают собаку от скользкого пола. Это верно отчасти — покрытия с загнутыми краями могут привести к травмам. Кроме того, щенки могут из любопытства жевать и выдёргивать бахрому. Любые съеденные нитки грозят закупоркой кишечника.
Элементы декора
Традиционные праздники — опасное время для собак, считают кинологи. В доме появляются самые разные элементы декора: мишура, ёлочные игрушки, конфетти. Любой новый предмет, несомненно, вызовет интерес собаки. Есть риск, что она решит его попробовать или погрызть. В зависимости от декора последствия могут быть самыми разными: от травм полости рта до той же закупорки кишечника.
Неустойчивые системы хранения
Открытый стеллаж или шкаф могут опрокинуться в любой момент, если собака, особенно крупная, заденет их. Необходимо обязательно зафиксировать все неустойчивые предметы, поскольку несчастный случай в лучшем случае приведёт к травмам и сотрясению мозга, а в худшем — к летальному исходу.
Дверцы без ограничителей
Даже если опасные предметы хранятся в шкафу, но механизмы крепления ненадёжны либо дверцу легко открыть, со временем собака может научиться это делать. Оптимально подумать о магнитном ограничителе или замене ручки на такую, чтобы питомец не смог самостоятельно открывать дверцы. То же самое касается мебели в ванной комнате и кухонной техники.