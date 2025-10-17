Кинологи назвали неочевидные опасности для собак в квартире

17 октября 2025, 10:30

Кинолог Голубев: напольное покрытие может травмировать собаку

Фото: iStock/Vadim Gavrilov

С появлением в доме собаки меняется привычный распорядок. Многие предметы представляют опасность, особенно для щенка, который всё пробует на зуб. Рекомендации стандартны: убирать опасные предметы из доступа, по возможности ограждать углы и лестницы. На какие ещё не столь очевидные моменты можно обратить внимание?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что продумать всё практически невозможно.





«В обеспечении безопасности в доме вашими помощниками также станут следующие правила. Во-первых, чтобы у собаки было минимум интереса к запрещённым предметам, необходимо занимать её игрушками и занятиями. Во-вторых, дрессировка играет важную роль. Заучивание команд поможет избежать многих проблем», — объяснил он.

Широкие подоконники и москитные сетки

Напольное покрытие

Элементы декора

Неустойчивые системы хранения

Дверцы без ограничителей