Кинологи объяснили, какой должна быть ортопедическая лежанка для собак

03 октября 2025, 10:25

Кинолог Голубев: лежанку для собак можно заменить мягким домиком

Забота о собаках давно вышла на новый уровень — сегодня ответственный хозяин стремится выбирать для своего четвероногого друга все самое лучшее. Рынок не отстаёт от спроса, постоянно предлагая новинки, но многие из них не несут никакой пользы. Одна из таких новинок — ортопедическая лежанка. Что это — маркетинговый ход или вклад в здоровье питомца?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что для питомцев можно брать различные коврики, будки и лежанки, не ограничиваясь чем-то одним.





«Мир меняется, становится комфортнее и проще: не только для людей, но и для питомцев. Конечно, многие товары не несут практической пользы. Что касается медицинских новинок, при правильном применении они вполне эффективны и способны улучшить качество жизни собаки», — пояснил он.

