Кинологи объяснили, какой должна быть ортопедическая лежанка для собак
Кинолог Голубев: лежанку для собак можно заменить мягким домиком
Забота о собаках давно вышла на новый уровень — сегодня ответственный хозяин стремится выбирать для своего четвероногого друга все самое лучшее. Рынок не отстаёт от спроса, постоянно предлагая новинки, но многие из них не несут никакой пользы. Одна из таких новинок — ортопедическая лежанка. Что это — маркетинговый ход или вклад в здоровье питомца?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что для питомцев можно брать различные коврики, будки и лежанки, не ограничиваясь чем-то одним.
«Мир меняется, становится комфортнее и проще: не только для людей, но и для питомцев. Конечно, многие товары не несут практической пользы. Что касается медицинских новинок, при правильном применении они вполне эффективны и способны улучшить качество жизни собаки», — пояснил он.
Что такое ортопедическая лежанка?
Это матрас с эффектом памяти. Чаще всего в его составе — материал меморикс, который под давлением тела и теплом подстраивается под его форму. В мире людей подобные усовершенствования для сна применяются уже давно. Они прежде всего показаны при проблемах с суставами, позвоночником, травмах. Но в условиях сидячего образа жизни даже здоровому человеку рекомендуется задуматься о правильном матрасе уже заранее.
Зачем матрас с эффектом памяти нужен собаке?
Собака, в отличие от нас, к счастью, за компьютером целый день не сидит. Но это не значит, что она рано или поздно не может начать страдать от проблем с позвоночником и суставами. К подобным нарушениям особенно склонны крупные и/или активные породы, а также животные в возрасте. Но даже если собака отличается отменным здоровьем, правильное место для отдыха — очень важная часть её повседневной жизни. Дело в том, что питомцы спят намного больше нас — взрослой особи требуется от 12 до 16 часов в сутки. И, конечно, стоит как следует продумать удобство лежанки, поскольку животное проводит на ней много времени.
Как выбрать ортопедическую лежанкуХорошая лежанка с эффектом памяти стоит недешёво — и это, как правило, основной фактор, останавливающий хозяина от приобретения товара. Экономить в этом вопросе не стоит, поскольку есть риск купить просто некачественный товар или подделку, которую придётся выкидывать. Хорошая лежанка прослужит долго. Выбирая матрас, помните, что размер нужно подбирать с запасом — хотя бы на 15 см, чтобы собака могла как следует вытянуться.
Можно ли обойтись без ортопедической лежанки?
Конечно, выбор всегда остаётся за хозяином. В целом, питомцу достаточно комфортного места, где он будет чувствовать себя безопасно и будет защищён от сквозняков. Это может быть и обычный мягкий домик или классическая лежанка-подушка — рынок предлагает множество вариантов. Но, к сожалению, если речь идёт о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, которые приносят собаке боль и дискомфорт, лучше подумать о варианте ортопедического матраса.
Принять окончательное решение может помочь ветеринарный врач. Он даст рекомендации, исходя из состояния здоровья конкретно вашей собаки, а также её возраста и породы, образа жизни. Но в целом, приобретение ортопедической лежанки даже для молодого и здорового питомца не будет ошибкой.