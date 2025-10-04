Россиянка привязала собаку к забору и бросила её под дождём

04 октября 2025, 16:06

Под Новосибирском женщина привязала собаку к забору и бросила её

Фото: iStock/Vladimir Volovodov

В Новосибирской области женщина привязала собаку к забору и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на волонтёров местного приюта HELPNI.