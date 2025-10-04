Россиянка привязала собаку к забору и бросила её под дождём
В Новосибирской области женщина привязала собаку к забору и ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на волонтёров местного приюта HELPNI.
Инцидент произошёл в городе Черепаново, где верная овчарка сутки провела на улице под дождём, ожидая свою хозяйку.
По словам волонтёров, пес, которого жители уже успели прозвать «местным Хатико», находился в сильном стрессе и никого не подпускал к себе. Спасатели, откликнувшиеся на просьбы о помощи, смогли поймать животное и отвезти к кинологу для осмотра и ухода.
Причина такого жестокого поступка неизвестна. Сейчас судьба собаки и поиск её хозяйки находятся под контролем волонтёров.
