Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться с возбуждением

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Наверняка каждый хозяин сталкивался с ситуацией, когда питомец проявляет чрезмерную активность. Как правило, перевозбуждение возникает из-за определённых событий: сборов на прогулку, прихода гостей или купания. Обычно такое поведение неопасно, но в некоторых случаях требует вмешательства хозяина. Эксперты Российской кинологической федерации (РКФ) объяснили, как помочь собаке справиться с возбуждением.
«У поведения, когда собака внезапно начинает носиться по квартире с огромной скоростью, припадать на передние лапы, как будто призывая к игре, есть конкретное определение — зумис. В зарубежной практике это также называют FRAP (Frenetic Random Activity Period) или «период случайной неистовой активности». Такой всплеск энергии не представляет угрозы — так собака сбрасывает стресс или избыток эмоций. Но иногда зумис сопровождается нежелательным поведением: собака прыгает, ставит лапы на человека или даже проявляет агрессию. Если подобное происходит регулярно, необходимо скорректировать поведение питомца», — рассказал «Радио 1» президент РКФ Владимир Голубев.
Не усугубляем ситуациюПервое, что нужно запомнить: если возбуждённое состояние собаки приносит дискомфорт, никогда нельзя повышать голос или ругать её — так вы только сделаете хуже. Питомцы прекрасно считывают наши эмоции, вплоть до интонаций. Поэтому спокойный тон — ваш основной помощник в этом деле.
Избегаем триггеровЕсли вы знаете, что собака, например, перевозбуждается после прихода гостей, постарайтесь превратить это событие в рутину. Иногда хозяин сам начинает суетиться до прихода знакомых, либо же гости бурно реагируют на вашего питомца. Предупредите их заранее, чтобы они контролировали свои эмоции. Возможно, стоит попросить их не звонить в дверь — откройте им заранее. Либо и вовсе встретьте их с собакой на улице.
Отвлекающие действияЕсли у собаки уже начался всплеск энергии, и он не проходит, можно прибегнуть к хитрости: раскидать кусочки лакомства. Ещё лучше — занять питомца вылизыванием собачьего паштета на специальном коврике. Любая игра или занятие отвлечёт питомца, и перевозбуждение постепенно спадёт.
Положительное подкреплениеЧтобы собака не прыгала на людей, важно обучать её командам. Любая дрессировка сопровождается положительным подкреплением — это значит, что за правильное действие или хорошее поведение вы выдаёте лакомство или хвалите питомца. Пока он не научился реагировать на команды, можно попробовать следующее: если собака уже готовится встать на задние лапы, создайте препятствие — выставите вперёд колено или руку, чтобы животному было неудобно достать до вас. Также можно аккуратно схватить его за передние лапки и какое-то время подержать. Собаке такие неудобства вряд ли понравятся, и прыжки прекратятся.
В редких случаях придётся бороться с причинами перевозбуждения — для этого стоит обратиться к ветеринарному врачу, который подберёт успокоительное средство. Но чаще всего такое игривое поведение свидетельствует лишь о том, что ваш питомец молод, здоров и полон энергии. Можно аккуратно корректировать некоторые нежелательные проявления, но запрещать собаке носиться по квартире, например, не стоит — зумис, как правило, не длится долго, и собака скоро успокоится самостоятельно.
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Анастасия Чубина