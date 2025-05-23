Ветеринар раскритиковал популярный способ поиска клещей на собаке

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал модный способ поиска клещей на собаках с помощью iPhone.
Специалист назвал этот метод «баловством», пояснив, что хотя многие членистоногие действительно флуоресцируют под ультрафиолетом, такой способ может служить лишь дополнительной, но не основной мерой проверки, приводит его слова NEWS.ru.
Шеляков объяснил, что клещ, попав на животное, может долго перемещаться по шерсти в поисках места для прикрепления. Пока паразит не насытился кровью, его размеры крайне малы, что делает обнаружение затруднительным – особенно в темной, длинной или кудрявой шерсти, даже при использовании современных гаджетов. Врач подчеркнул необходимость традиционных методов осмотра как наиболее надежного способа защиты питомцев.
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Шеляков объяснил, что клещ, попав на животное, может долго перемещаться по шерсти в поисках места для прикрепления. Пока паразит не насытился кровью, его размеры крайне малы, что делает обнаружение затруднительным – особенно в темной, длинной или кудрявой шерсти, даже при использовании современных гаджетов. Врач подчеркнул необходимость традиционных методов осмотра как наиболее надежного способа защиты питомцев.
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Анастасия Хохлова