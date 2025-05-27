Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковные ветеринары объяснили, как подготовиться к появлению собаки

Подмосковные ветеринары объяснили, как подготовиться к появлению собаки

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Оригинал
Завести собаку — серьёзный шаг, который предполагает длительное и осознанное обязательство. Важно заранее предусмотреть все аспекты его содержания. Ветеринары Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как правильно подготовиться к появлению питомца.
Подготовка к появлению щенка включает организацию пространства в доме, приобретение необходимых аксессуаров (корма, игрушек, лежанки) и ограничение доступа к потенциально опасным зонам. Следует заранее определить места для отдыха и игр.

Если в доме уже есть другие животные, знакомить их с новым питомцем рекомендуется постепенно, чтобы избежать стрессовых ситуаций. В первые дни щенку необходимо уделять особое внимание и обеспечить регулярные прогулки. При этом для некоторых пород возможен вариант приучения к пеленке.

Особое внимание следует уделить питанию, режиму выгулов и подбору игрушек. Разнообразные и безопасные игрушки необходимы для снижения риска порчи мебели и предметов интерьера, особенно в период активного роста щенка, когда у него выражена потребность пробовать предметы на вкус. С возрастом уровень активности снижается: взрослые собаки, как правило, спят и отдыхают до 14–18 часов в сутки.

Фото: istockphoto / alexei_tm

Также необходимо уделить вопросам здоровья животного. Приобретение щенка у добросовестного заводчика обеспечивает базовые гарантии его благополучного состояния. Однако в дальнейшем требуется строгое соблюдение графика вакцинации, регулярная профилактика паразитарных заболеваний, контроль питания и достаточная физическая нагрузка. Эти меры способствуют укреплению иммунной системы и продлению активной жизни питомца. Несмотря на отсутствие абсолютных гарантий, системный подход значительно снижает риски возникновения заболеваний.

Следует учитывать, что собака — это живой организм, подверженный болезням. Это особенно актуально для животных из приютов, которые могли ранее находиться в стрессовых или неблагоприятных условиях. Взвешенное и заранее подготовленное решение о заведении питомца — залог благополучия как самого животного, так и его владельца.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают, что соблюдение базовых правил ухода, регулярный ветеринарный контроль и внимательное отношение к потребностям животного позволяют обеспечить гармоничное совместное проживание, способствуя долгой и здоровой жизни питомца.

Читайте также:

Кинолог Костромин объяснил, почему мозг собаки должен быть всегда занят

Ветеринар раскритиковал популярный способ поиска клещей на собаке

Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам
#собаки
#подготовка
#собака
#животные
#игрушки
#кинолог
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
ЕГЭ по математике сдали порядка 35 тыс. выпускников Московской области
27 мая 2025, 17:36

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 35 тыс. подмосковных выпускников 11 классов сдали математику в рамках основного периода Единого государственного экзамена. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона.
Участие в испытаниях приняли 35 817 человек. 16 875 из них выбрали базовый уровень математики,18 942 – профильный.
«Видим устойчивый интерес к профильной математике. Это говорит о стремлении выпускников поступать в вузы, где нужен высокий уровень математической подготовки – по инженерным, техническим и экономическим направлениям», – прокомментировала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Экзамен прошёл штатно. Для его проведения было открыто 256 пунктов. В организации ЕГЭ участвовали свыше 730 общественных наблюдателей. За ходом сдачи экзамена дистанционно следили 708 онлайн-наблюдателей.

Как уточнили в пресс-службе, участники смогут узнать свои результаты не позднее 9 июня. Для пропустивших экзамен по уважительной причине предусмотрен резервный день – 20 июня. Для тех, кого не устроит результат, существует день пересдачи. Им можно воспользоваться один раз – 4 июля.

Следующий экзамен в рамках основного периода ЕГЭ пройдёт 30 мая, когда 11-классники сдадут обязательный предмет – русский язык.

Читайте также:

Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников

В Московской области запустили новую технологию организации ОГЭ

В России стартует V этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
#ингрид пильдес
#министр
#образование
#минобразования мо
#подмосковье
#московская область
#выпускники
#школьники
#школы
#егэ
#экзамены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи центра Бакулева отобрали в Дубне пациентов на сложные операции
27 мая 2025, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Специалисты научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева побывали в Дубне, где отобрали пациентов для проведения высокотехнологичных операций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
Осмотр и консультацию проводят бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Раньше пациентам приходилось самим ездить в Москву и ждать в очередях. Теперь кардиохирурги и сосудистые хирурги сами приезжают к пациентам в Дубну.
«Главная задача – отбор больных из Дубны, которые нуждаются в хирургическом лечении в федеральном центре. Как правило, речь идёт о высокотехнологичных операциях на открытом сердце и других сложных хирургических вмешательствах», – рассказал главный научный сотрудник НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Иван Ключников.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Такая акция стала возможной благодаря договору о намерениях о сотрудничестве между Дубненской больницей и центром им. Бакулева
«Дубненская больница не первый год сотрудничает с центром. В этом году удалось перевести работу на новые рельсы. Если раньше пациентов из Дубны направляли в столицу, то теперь кардиохирурги и другие врачи сами будут приезжать в наукоград. Это повысит качество медицинской помощи в городском округе», – подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
В Дубну приехали три специалиста - кардиохирурги и сосудистый хирург. Они осмотрели 42 дубненца и дали им рекомендации. Одних направили на плановую операцию через неделю, другим предстоит серьёзная подготовка к хирургическому вмешательству.

Читайте также:

Вертолёты санавиации совершили в Московской области с начала года 335 вылетов

Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок

Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#дубна
#максим тихомиров
#операции
#хирург
#врачи
#пациенты
#омс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 1 июня изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья
27 мая 2025, 17:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 1 июня 2025 года в Москве и Московской области произойдет индексация тарифов на проезд в пригородных поездах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
Изменения затронут стоимость разовых и абонементных билетов на пригородные поезда 6000-й и 7000-й категорий. Новая тарифная система станет дифференцированной — размер оплаты будет зависеть от количества пересекаемых тарифных зон.

Корректировка стоимости производится в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 20 мая 2025 года № 1158-ПП и Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 26 мая 2025 года № 113-Р.

Как отмечают в ведомстве, обновление тарифов направлено на повышение качества транспортных услуг, развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности пассажиров.

При этом сохраняется возможность бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД в течение 90 минут, а на отдельных маршрутах МЦД — до 120 минут.

Подробная информация о новых тарифах размещена на информационных стендах станций в зоне обслуживания АО «МТ ППК», а также на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам».

Читайте также:

Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников

В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения

В Московской области запустили новую технологию организации ОГЭ
#метро
#изменения
#поезда
#мцд
#проезд
#минтранс мо
#подмосковье
#транспорт
#маршрут
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вертолёты санавиации совершили в Московской области с начала года 335 вылетов
27 мая 2025, 16:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации в 2025 году совершили в Подмосковье 335 вылетов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.
Там пояснили, что санавиация необходима для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.
«Санитарная авиация позволяет оказывать медицинскую помощь и доставлять пациента в больницу в самые короткие сроки. Сейчас в регионе для таких вылетов используют три вертолёта. С начала года было совершено 335 вылетов. Это на 65 больше прошлогоднего показателя», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В составе авиамедицинских бригад – опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Посадочные площадки снабжены системой «Ночной старт», позволяющей летать даже в темноте.

Читайте также:

Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок

Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов

Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#вертолёт
#авиация
#пациенты
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья в 2025 году оформили онлайн 42 тыс. медицинских справок
27 мая 2025, 16:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года получили через интернет более 42 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для онлайн-заказа доступны 11 видов электронных документов. В этом году перечень медицинских справок, доступных к заказу через интернет, расширили.
«Стали доступны справка в бассейн и справка о вызове скорой помощи. Формат заказа медицинских справок в онлайн-режиме очень удобен: документ всегда находится под рукой, не теряется и не мнётся. Всего с начала года жители региона оформили более 42 тыс. справок онлайн», — сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в ведомстве, сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Их можно скачать сразу после заказа.

Для получения электронных справок в спортивную секцию, для абитуриентов, в бассейн, а также санаторно-курортной карты обязателен медосмотр, пройденный в течение календарного года.

Получить справки можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Читайте также:

Воробьёв проверил в «Ясенках» работу бассейна, созданного по просьбе бойцов

Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови

В Долгопрудном спасли девушку, проглотившую конструкцию для коррекции прикуса
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#цифровизация
#справки
#онлайн
#максим забелин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате