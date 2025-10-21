Кинолог перечислил симптомы заболеваний у собак в холодный сезон
Слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры могут указывать на простуду у собак. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что симптомы зависят от конкретного вируса или бактерии, однако в целом они схожи с человеческими.
У собак могут наблюдаться слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры, при этом нормальная температура для питомцев составляет от 37,5 до 39,5 градусов. Голубев также подчеркнул, что термина «простуда» в ветеринарии не существует. Заболевания у собак вызваны вирусами и бактериями, а переохлаждение может стать триггером для инфекции на фоне ослабленного иммунитета. Эксперт добавил, что лекарства, предназначенные для людей, не подходят собакам, и народные методы лечения также нежелательны.
Единственное, что может сделать владелец — это обеспечить питомцу покой и регулярно менять воду. Лечение должен назначать только ветеринарный врач, который подберет необходимые препараты и дозировку. Использование лекарств из домашней аптечки может серьезно навредить животному или даже привести к его смерти, приводит слова кинолога Агентство городских новостей Москва.
Голубев также отметил важность соблюдения мер предосторожности в любое время года, особенно зимой. Он рекомендовал обеспечить собаке сбалансированное питание для поддержки иммунной системы, следить за физической активностью и контролировать вес. В холодное время года необходимо утеплять собак, особенно мелких пород и бесшерстных.
