Кинолог перечислил симптомы заболеваний у собак в холодный сезон

21 октября 2025, 10:19

Кинолог Голубев: вялость и температура у питомца считается признаком простуды

Фото: istockphoto / Korneeva_Kristina

Слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры могут указывать на простуду у собак. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что симптомы зависят от конкретного вируса или бактерии, однако в целом они схожи с человеческими.