Кинологи рассказали, как приучить собаку чистить зубы
Кинолог Голубев: для собаки нужна специальные щётка и паста
Несмотря на то, что в рационе собак отсутствует сахар, питомец, так же как и мы, может страдать от заболеваний полости рта и нуждается в регулярном уходе. Однако чистка зубов — процедура, которая вызывает сложности практически у каждого хозяина.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что чистка зубов — это не та процедура, которую можно игнорировать или пропустить.
«Это единственный способ избежать в будущем серьёзных проблем с полостью рта. Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведёт к ещё более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача», — предупредил он.
Подбор принадлежностейПервое, с чего нужно начать — подобрать все составляющие для процедуры. Человеческая зубная паста собаке не подойдёт — она даже опасна. Нужно приобрести специальную в зоомагазине. Следующий шаг — зубная щётка. Опять-таки, вариант для людей не всегда удобен, особенно если у вас маленький щенок или небольшая порода. Продумайте подходящий вам вариант — возможно, лучшим решением станет мягкая силиконовая насадка на палец. Она вызывает меньший дискомфорт.
Знакомство в раннем возрастеС первых дней появления щенка в доме можно приступать к знакомству с новыми предметами. Не стоит сразу же предлагать питомцу процедуру – дайте ему понюхать зубные принадлежности, возможно, попробовать пасту. Не торопите процесс, повторяйте действия несколько дней подряд.
Научите собаку показывать дёсныПитомца стоит также приучить к тому, что хозяин может осматривать его полость рта. Попробуйте аккуратно приподнять верхнюю губу, осмотрите зубы. Затем приучайте его к прикосновениям, помассируйте дёсны. Если собака огрызается и не даётся — не ругайте её, но выражайте недовольство командами или произнесите её кличку строгим голосом. Если же питомец, напротив, стойко выдерживает процедуру и терпит, он обязательно заслуживает похвалы — об этом подробнее далее.
Положительное подкреплениеЗа любой интерес собаки к предмету обязательно хвалите её. Она должна понять, что вы одобряете её действия. Обычно в положительном подкреплении используются лакомства, но в вопросе чистки зубов логичнее будет обойтись без них и заменить выдачу вкусняшек на поглаживания и похвалу.
Приступаем к процедурамКогда собака достаточно освоится с новыми предметами и привыкнет к вашим прикосновениям, можно приступать к использованию щётки. Первые попытки обычно сопровождаются ворчанием со стороны собаки. Необходимо проявить аналогичное терпение — вам уже удалось приучить её к предметам и элементарным манипуляциям с дёснами. Половина пути пройдена. Теперь нужно проводить чистку регулярно, желательно в одно и то же время каждый день. Рано или поздно это станет привычным ритуалом для животного.
Одни собаки привыкают к чистке зубов быстро, другим может понадобиться время. Главное — запомнить, что вы не сможете избежать этой процедуры: она обязательна для любой породы в любом возрасте. Если с дрессировкой возникают проблемы, животное слишком боится и его невозможно удержать, стоит обратиться к профессиональному кинологу. Важно не отступать от цели. Если вы не будете соблюдать регулярность, рано или поздно у собаки может образоваться зубной камень или начаться кариес. А это требует лечения у ветеринарного врача с применением наркоза.