Кинологи рассказали, как приучить собаку чистить зубы

24 октября 2025, 11:13

Кинолог Голубев: для собаки нужна специальные щётка и паста

Фото: istockphoto/DZ Lab

Несмотря на то, что в рационе собак отсутствует сахар, питомец, так же как и мы, может страдать от заболеваний полости рта и нуждается в регулярном уходе. Однако чистка зубов — процедура, которая вызывает сложности практически у каждого хозяина.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что чистка зубов — это не та процедура, которую можно игнорировать или пропустить.





«Это единственный способ избежать в будущем серьёзных проблем с полостью рта. Поэтому приучать собаку к уходу нужно с самого раннего возраста. Если запустить проблему, в будущем это приведёт к ещё более неприятным процедурам, но уже в кабинете у ветеринарного врача», — предупредил он.

Подбор принадлежностей

Знакомство в раннем возрасте

Научите собаку показывать дёсны

Положительное подкрепление

Приступаем к процедурам