Кинологи рассказали, что делать, если собака писается от радости
Кинолог Голубев: если собака писается от радости, то нужно ее успокоить
Хозяин вернулся в квартиру после рабочего дня, где его радостно встречает собака. Знакомая и вполне естественная сцена. А теперь представьте, что у некоторых владельцев питомец в эти моменты ещё и регулярно писается. Нормально ли это и как быть в такой ситуации?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что все собаки разные, бывают и чересчур эмоциональные животные, неспособные сдержать от избытка эмоций мочевой пузырь.
«Конечно, это приносит неудобства хозяину. Корректировать проблему можно, но делать это нужно грамотно», — прокомментировал он.
Собака писается — это норма?Сперва разберём, является ли нормальным подобное поведение. Если кратко, то да, в мире животных это допустимо. Природа продумала всё не просто так: опорожняя мочевой пузырь от радости либо страха, собаке проще избавиться от эмоций, а также включиться в режим «спасайся и беги», если это нужно. У щенков подобные ситуации вообще встречаются часто — они ещё плохо умеют контролировать позывы.
Как реагировать на ситуацию?Исходя из вышесказанного, нужно сделать вывод, что относиться к внезапному опорожнению животного стоит с пониманием, даже если это приносит неудобства. Ни в коем случае нельзя ругать питомца, если он описался, потому что собака от этого впадёт ещё в больший стресс. В большинстве случаев она и так растеряна, если произошло случайное мочеиспускание. Реагировать нужно спокойно, не суетясь, убрать лужу.
Как предотвратить ситуацию?Поскольку инцидент в большинстве случаев связан с перевозбуждением, логично, что нужно не поддерживать этот эмоциональный фон. Возвращаясь домой, постарайтесь не реагировать бурно. Спокойно откройте дверь, разденьтесь — не бросайтесь сразу же обнимать собаку. Когда вы завершите все свои дела, присядьте и поздоровайтесь с собакой. Возможно, успокоить питомца получится не с первого раза. Но если вы будете регулярно это делать, то рано или поздно собака научится не реагировать столь бурно на ваше возвращение.
Аналогично, если собака писается и в других ситуациях. Проследите, в какой момент это происходит. Например, если причина — игра, постарайтесь сбавить темп, вовремя возьмите паузу.
Стоит ли обращаться к специалисту?Проблема редко нуждается в серьёзной диагностике. Но если вы замечаете, что собака писается без причины или случаи происходят слишком часто, нужно пройти обследование у ветеринарного врача. Исключив возможные проблемы со здоровьем, можно обратиться к кинологу. Иногда специалист может предложить натренировать собаку на стрессовые ситуации, пройти вместе с ней триггерные точки. Это непростой процесс, который подойдёт не всем особям. Самостоятельно дрессировкой лучше не заниматься.
Дополнительно стоит обратиться к кинологу, если собака тяжело переносит разлуку. Необходимо корректировать подобное поведение. Дрессировка будет заключаться в комплексном подходе, в основе будут отвлекающие приёмы и постепенная нормализация эмоционального фона. В некоторых случаях хозяину тоже придётся пересмотреть поведение и привычки, чтобы не перевозбуждать питомца.