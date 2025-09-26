Кинологи рассказали, что делать, если собака писается от радости

26 сентября 2025, 12:01

Кинолог Голубев: если собака писается от радости, то нужно ее успокоить

Фото: iStock/Kerkez

Хозяин вернулся в квартиру после рабочего дня, где его радостно встречает собака. Знакомая и вполне естественная сцена. А теперь представьте, что у некоторых владельцев питомец в эти моменты ещё и регулярно писается. Нормально ли это и как быть в такой ситуации?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что все собаки разные, бывают и чересчур эмоциональные животные, неспособные сдержать от избытка эмоций мочевой пузырь.





«Конечно, это приносит неудобства хозяину. Корректировать проблему можно, но делать это нужно грамотно», — прокомментировал он.

Собака писается — это норма?

Как реагировать на ситуацию?

Как предотвратить ситуацию?

Стоит ли обращаться к специалисту?