Кинологи объяснили, почему собаки лижут своих сородичей
Кинолог Голубев: собаки лижут своих сородичей для получения информации
Облизывание – один из основных ритуалов в мире собак, который серьёзно отличает их от нас, людей. Наверняка каждый хозяин сталкивался с ситуацией, когда питомец пытался облизать его либо другого сородича. Животные делают это не просто так, уверены эксперты, причём причины могут быть самые разные: от улучшения настроения, до, напротив, признака стресса.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что язык для собак очень важен.
«Благодаря рецепторам, расположенным на нём, питомцы тоже получают информацию. А ещё это один из основных способов их социального взаимодействия», — сказал он.
Основные причины, почему собака может лизать сородича
Социальные связиМама-собака вылизывает своих щенков с первых же дней их жизни, тем самым устанавливая контакт, давая понять, что они часть стаи и находятся в безопасности. То есть подобная привычка присутствует с ними с самого рождения. Вырастая, собаки продолжают проявлять подобное поведение и в отношении других сородичей.
Признание статусаВ некоторых случаях более молодые особи могут лизать морду вожака или старшего сородича — такое наблюдается в стаях. Тем самым они проявляют уважение, демонстрируют покорность. Чем-то напоминает культовую сцену из фильма «Крёстный отец».
Улучшение настроенияОказывается, у собак повышается окситоцин не только при зрительном контакте, но и в некоторых случаях во время вылизывания своих собратьев. Можно сказать, что этот процесс просто улучшает их настроение, поэтому им так нравится это делать.
Получение информацииСобака считывает информацию о сородиче не только с помощью обоняния, но и вылизывания. По вкусу выделений животные могут даже понять состояние здоровья или узнать новости — если другая особь до этого вывалялась в каком-то ценном, по её мнению, источнике информации.
У вылизывания бывает и обратная сторона, не столь положительная. В некоторых случаях с помощью подобных действий собака пытается снизить уровень стресса. Иногда питомцу может не хватать витаминов. Особенно внимание хозяину следует обратить на навязчивое постоянное вылизывание — возможно, речь идёт о когнитивных нарушениях. Также проследите за языком тела: если во время вылизывания животное демонстрирует беспокойство, поджимает хвост и уши, возможно, оно напугано и пытается избежать конфликта.