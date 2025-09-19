Кинологи объяснили, почему собаки лижут своих сородичей

19 сентября 2025, 10:30

Кинолог Голубев: собаки лижут своих сородичей для получения информации

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Облизывание – один из основных ритуалов в мире собак, который серьёзно отличает их от нас, людей. Наверняка каждый хозяин сталкивался с ситуацией, когда питомец пытался облизать его либо другого сородича. Животные делают это не просто так, уверены эксперты, причём причины могут быть самые разные: от улучшения настроения, до, напротив, признака стресса.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что язык для собак очень важен.





«Благодаря рецепторам, расположенным на нём, питомцы тоже получают информацию. А ещё это один из основных способов их социального взаимодействия», — сказал он.

Социальные связи

Признание статуса

Улучшение настроения

Получение информации