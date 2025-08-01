Кинологи рассказали, что делать, если собака любит кровать хозяина больше, чем свою лежанку
Кинолог Голубев: если у собаки есть свое место, то правила менять нельзя
Практически любая собака рано или поздно пытается занять место с хозяином в кровати. Для одних это не является проблемой, другие корректируют подобное поведение. Почему собаки так делают и как правильно приучить питомца к собственному месту – рассказали эксперты РКФ.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что сон рядом с любимым человеком позволяет собаке почувствовать себя в безопасности и расслабиться.
«Отчасти на это толкают инстинкты животного — предки собак спали вместе, чтобы согреться и быть под защитой. Ошибочно полагать, что хозяина питомец воспринимает как вожака или члена стаи — мы разные виды, к нам это не относится. Правильнее будет считать, что собака любит спать с вами по той же причине, по которой, скажем, к вам в кровать любит забираться ваш ребёнок», — прокомментировал он.
Обдумайте правила заранееВопрос, будете ли вы позволять собаке спать в кровати, стоит обдумать до появления в доме питомца. Если для вас это принципиально, с первых же дней нужно будет установить правила. Поверьте, рано или поздно щенок попытается попроситься в вашу постель, и вы должны будете проявить настойчивость и не отступать от принятого решения.
Правила менять нельзяЕсли вы чётко решили, что у животного должно быть своё место, не поддавайтесь на жалобные глаза и не реагируйте на просьбы. Если вы хоть раз сдадитесь и позволите собаке спать вместе с вами в качестве исключения, а в следующий раз запретите залезать в постель, это будет намного более жестоко, нежели вы с самого начала будете следовать правилам. Кроме того, такое действие будет крайне вредным в дрессировке — непоследовательность действий запутает щенка, и он перестанет понимать, каких действий от него ждут. Может, если он проявит настойчивость, хозяин всё-таки возьмёт его к себе? Ведь один раз уже получилось.
Безопасное местоСобаке будет намного проще привыкнуть к собственному месту, если у неё будет комфортная мягкая лежанка или даже отдельный домик, где она почувствует себя в безопасности. Также обязательно положите туда игрушки, можно поставить рядом миску с водой. Определитесь также, где именно в доме у питомца будет спальное место – ваша спальня или другая комната? Переносить лежанку нежелательно. Также убедитесь, что в выбранном месте собака защищена от батареи или сквозняка.
Положительное подкреплениеЕсли собака всё равно выбегает из лежанки, можно дрессировать её с помощью лакомства. Как только питомец забирается в спальное место, произносите команду «Место», хвалите его и выдавайте лакомство. Разместился в домике, лежанке, лёг спать — тоже выдайте небольшое поощрение. Так животное будет понимать, что вы довольны его нахождением здесь. Если собака подходит к вашей кровати, скомандуйте «Место».
В вопросе приучения питомца к собственной лежанке стоит проявить настойчивость и иногда холодное сердце. Опыт показывает, что немногие справляются с этим испытанием, и рано или поздно собака оказывается в кровати с хозяином. Если вы решили не отступать, важно следовать правилам с раннего возраста щенка. Отучать взрослую собаку очень сложно. Если всё-таки питомец оказался на вашей территории, попробуйте приучить его спать у ног, чтобы у вас было своё пространство.
Кстати, сон с собакой, с одной стороны, чреват нарушениями норм гигиены (поэтому всегда внимательно следите за чистотой питомца). С другой — улучшает качество сна и психологическое здоровье. Поэтому в конечном счёте выбор всегда за вами.