Кинологи рассказали, что делать, если собака любит кровать хозяина больше, чем свою лежанку

01 августа 2025, 10:47

Кинолог Голубев: если у собаки есть свое место, то правила менять нельзя

Фото: istockphoto/Evrymmnt

Практически любая собака рано или поздно пытается занять место с хозяином в кровати. Для одних это не является проблемой, другие корректируют подобное поведение. Почему собаки так делают и как правильно приучить питомца к собственному месту – рассказали эксперты РКФ.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что сон рядом с любимым человеком позволяет собаке почувствовать себя в безопасности и расслабиться.



«Отчасти на это толкают инстинкты животного — предки собак спали вместе, чтобы согреться и быть под защитой. Ошибочно полагать, что хозяина питомец воспринимает как вожака или члена стаи — мы разные виды, к нам это не относится. Правильнее будет считать, что собака любит спать с вами по той же причине, по которой, скажем, к вам в кровать любит забираться ваш ребёнок», — прокомментировал он.

Обдумайте правила заранее

Правила менять нельзя

Фото: istockphoto/Ольга Ястремская



Безопасное место

Положительное подкрепление