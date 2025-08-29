Кинологи рассказали, почему собаку тошнит без причин
Кинолог Голубев: рвота собаки может быть из-за отравления
Обычно рвота ассоциируется с опасными состояниями, в основном с отравлением. Однако опытные собаководы могут подтвердить, что тошнота у питомцев — история отнюдь не редкая и не всегда свидетельствует о заболевании. Эксперты РКФ рассказали, когда рвота действительно не требует вмешательства.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обращать внимание нужно за сопутствующие симптомы.
«Если состояние животного плохое, сопровождается отказом от еды, слабостью, то необходимо, конечно, обратиться к ветеринарному врачу. Аналогично, если приступы тошноты повторяются снова», — прокомментировал он.
Почему собаку могло стошнить?
ПерееданиеНаиболее частая причина разовой рвоты — переизбыток пищи в желудке. Собаки еду как мы не жуют, а заглатывают довольно быстро, не всегда контролируя меру. Щенки также склонны есть слишком быстро. В таких случаях рвота обычно сопровождается пеной, прочие беспокоящие симптомы не наблюдаются.
Поедание травыИногда собака может самостоятельно вызвать рвоту, если хочет избавиться от токсинов или неперевариваемого продукта. В таких случаях она часто прибегает к поеданию травы — волокна раздражают стенки желудка, и происходит очищение организма. Также иногда такое поведение свидетельствует о том, что питомцу не хватает клетчатки. Состояние не слишком опасное, но требует наблюдения. Возможно, нужно пересмотреть рацион. Разрешать животному есть траву, особенно в черте города, нежелательно — на растениях могут быть яйца гельминтов или тяжёлые металлы.
Жирная пищаЧасто ситуация, когда собака ухватила неположенный для неё продукт со стола, заканчивается рвотой. Это лучший исход, поскольку организм очистится от жирной еды. Хуже, если рвоты не произойдёт — многие продукты с вашего стола могут быть смертельно опасны для питомца. Поэтому кинологи постоянно напоминают, как важно не подкармливать животное чем-то лишним.
УкачиваниеЕсли рвота произошла после поездки на автотранспорте – это естественная реакция для животного, которое не привыкло к машине. Обычно после тошноты питомцу становится легче. Важно приучать собаку к автомобилю постепенно, с раннего возраста, со временем увеличивая время поездок. Начинать можно просто с круга вокруг дома. Если вы резко сталкиваете питомца с транспортом, вестибулярный аппарат будет не готов к такому приключению. В запущенных случаях ветеринарный врач может посоветовать препараты, облегчающие состояние.
ВакцинацияВакцинация обязательна для каждой собаки и должна проходить строго раз в год. Однако все питомцы реагируют на инъекцию по-разному. Кто-то чувствует себя так, будто ничего не произошло. Другие могут временно отказываться от еды, возможен даже акт рвоты. Это неприятное, но неопасное состояние, и не повод отказываться от вакцинации. В следующий раз вместе с ветеринаром можете попробовать сменить производителя вакцины.
Заражение паразитами в особо тяжёлых случаях тоже может сопровождаться рвотой. Необходимо также проверить кал на наличие гельминтов и наблюдать за сопутствующими симптомами. Важно не забывать о регулярной обработке собак от паразитов — раз в три месяца, даже зимой.
Тепловой ударДлительное нахождение на улице в жару и обезвоживание чревато тепловым ударом. Это опасное состояние, сопровождающееся одышкой, обмороком, рвотой. Необходимо как можно скорее оказать первую помощь: разместить питомца в прохладном месте, напоить или влить воду с помощью шприца, смочить водой подмышки, лапы, нос, уши. При стабилизации состояния обратиться в ветеринарную клинику.
Заболевания ЖКТ и прочиеСпектор заболеваний ЖКТ разнообразен: от гастритов до раковых образований. Всё это может сопровождаться рвотой. Непроходимость кишечника также имеет подобные симптомы. Тошнота может быть связана даже с эндокринными нарушениями. Обычно все эти состояния помимо рвоты сопровождаются другими симптомами, явным плохим самочувствием, которое сложно проигнорировать и не заметить. Важно как можно раньше начать диагностику, чтобы приступить к лечению.
ОтравлениеНаконец, рвота может быть связана с банальным отравлением. В особой группе риска — собаки, склонные подбирать мусор на улице и дома, пробовать на зубок всё подряд. Необходимо отучать питомца от подобной привычки с помощью команд. Классическое отравление сопровождается рвотой, нарушением стула, повышенным слюноотделением, судорогами, слабостью, беспокойством, потерей аппетита. Лучше не предпринимать меры самостоятельно — вряд ли вы будете знать точно, чем именно отравился питомец. Необходимо обратиться в ветеринарную клинику, где очищение желудка проведут правильно. В тяжёлых случаях понадобится капельница. Следуйте назначениям врача.
Рвота у собак — не всегда опасный симптом, особенно если состояние не сопровождается плохим самочувствием. Однако это сигнал пересмотреть образ жизни питомца. Игнорировать повторяющийся приступ уже нельзя — если животное снова избавляется от рвотных масс, нужно обратиться за помощью.