Кинологи рассказали, почему собаку тошнит без причин

29 августа 2025, 11:50

Кинолог Голубев: рвота собаки может быть из-за отравления

Фото: iStock/Iryna Imago

Обычно рвота ассоциируется с опасными состояниями, в основном с отравлением. Однако опытные собаководы могут подтвердить, что тошнота у питомцев — история отнюдь не редкая и не всегда свидетельствует о заболевании. Эксперты РКФ рассказали, когда рвота действительно не требует вмешательства.





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что обращать внимание нужно за сопутствующие симптомы.





«Если состояние животного плохое, сопровождается отказом от еды, слабостью, то необходимо, конечно, обратиться к ветеринарному врачу. Аналогично, если приступы тошноты повторяются снова», — прокомментировал он.

Переедание

Поедание травы

Жирная пища

Укачивание

Вакцинация

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH





Тепловой удар

Заболевания ЖКТ и прочие

Отравление