Кинологи рассказали, на что обращать внимание при оформлении страховки собаки

12 сентября 2025, 10:15

Кинолог Голубев: страхуя собаку, нужно обращать внимание на ее породу и возраст

Фото: istockphoto/Sasha Vasyliuk

В современном мире восприятие собак кардинально трансформировалось. Концепция «pet parent» стала неотъемлемой частью культуры владельцев четвероногих друзей. Современные хозяева уделяют особое внимание заботе и здоровью своих любимцев. В результате питомцы получают доступ к высококлассной ветеринарной помощи, модным аксессуарам и одежде. Зачастую собаки фактически заменяют людям детей.





Параллельно с ростом популярности домашних животных развивается и сфера их страхования. Владельцы нередко обращаются в страховые компании для защиты своих питомцев от возможных рисков: заболеваний, травм и прочих непредвиденных ситуаций.



Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что стразовой полис сейчас становится обыденной практикой для животных.





«Владельцы стремятся обезопасить своих четвероногих друзей от различных неприятных ситуаций: от возможных болезней до кражи собаки. Но не стоит думать, что, раз у вас нет страховки для собаки, то вы недобросовестный хозяин. Просто продумайте для себя, какие именно риски вы хотите “закрыть”», — сказал он.

