Кинологи раскрыли, какую траву опасно есть собаке
Кинолог Голубев: для собак опасны зверобой, полынь, медуница, зелёный лук
Иногда можно заметить, что собака на улице пытается есть траву. У подобного явления есть своё объяснение, и не всегда такое поведение представляет опасность. Другой вопрос, что далеко не вся трава безвредна для животных.
«Обычно собаки едят траву при нехватке клетчатки. В такой ситуации стоит добавить в рацион побольше разрешённых овощей и зелени: например, огурец, листья салата, петрушку. Также иногда с помощью травы питомец пытается очистить желудок, если он съел что-то несъедобное или некачественное. Важно следить за общим состоянием животного: при многократной рвоте стоит скорее обратиться к ветеринарному специалисту. Если собака постоянно пытается есть траву, стоит пересмотреть рацион. Лучше избегать подобного поведения, потому что далеко не все растения собаке можно употреблять в пищу», — сообщил «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Трава в черте городаЗелень в городских парках и скверах периодически подвергается обработке химикатами. А трава вдоль дорог и вовсе содержит тяжёлые металлы. Поэтому в мегаполисе не стоит разрешать собаке жевать растения – это чревато серьёзным отравлением.
А что с травой за городом?На природе за чертой города хозяева часто расслабляются, позволяют собаке резвиться в полях и пробовать растения на зубок. Но и здесь не стоит расслабляться. На дачном участке многие как садовые, так и луговые растения токсичны для питомца, причём список настолько велик, что человеку точно не под силу запомнить весь перечень. Из самых распространённых на даче – опасны зверобой, полынь, медуница, зелёный лук, как и все растения этого семейства. Даже цикорий и базилик могут вызвать проблемы с пищеварением. Безопасны сныть, петрушка, укроп. Уследить за всем сложно, поэтому проще всего не допускать, чтобы собака пробовала какие-либо травы на вашем участке.
Осторожно, устюг!Есть травянистые растения, которые представляют опасность, даже если собака не ест их. Речь о заячьем ячмене или ячмене мышином, который также называют устюгом. Пока его колоски зелёные, он безопасен. Но в сухом виде они превращаются в острые шипы, которые очень легко проникают под кожу, попадают в уши, глаза и доставляют боль собаке. Самостоятельно извлечь шип не получится — необходимо оперативное вмешательство.
По той же причине опасен ковыль. Поэтому не стоит разрешать собаке резвиться в полях и местах, где эти растения точно есть, тем более пробовать их. После каждой прогулки осматривайте питомца.
Стоит ли разрешать собаке есть траву?Кроме того, поедая траву, в организм собаки могут попасть личинки гельминтов, а также биологические следы других животных. Учитывая всё перечисленное, намного безопаснее будет отучить питомца пробовать растения на улице, даже полезные, вроде укропа, петрушки, салата. Намного лучшим решением будет промыть их от грязи и предложить собаке в качестве дополнения к корму – животному стоит привыкнуть к тому, что есть можно только из миски или из рук хозяина.
Если питомец периодически пытается есть траву, стоит пересмотреть рацион – возможно, ему не хватает клетчатки и витаминов. Обычно при восполнении в питании зелени подобная привычка уходит. В более редких случаях речь идёт о заболеваниях желудочно-кишечного тракта – необходимо обследование у ветеринарного врача.