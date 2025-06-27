Кинологи раскрыли, какую траву опасно есть собаке

27 июня 2025, 11:58

Кинолог Голубев: для собак опасны зверобой, полынь, медуница, зелёный лук

Фото: Фото: iStock//Julia Suhareva

Иногда можно заметить, что собака на улице пытается есть траву. У подобного явления есть своё объяснение, и не всегда такое поведение представляет опасность. Другой вопрос, что далеко не вся трава безвредна для животных.









«Обычно собаки едят траву при нехватке клетчатки. В такой ситуации стоит добавить в рацион побольше разрешённых овощей и зелени: например, огурец, листья салата, петрушку. Также иногда с помощью травы питомец пытается очистить желудок, если он съел что-то несъедобное или некачественное. Важно следить за общим состоянием животного: при многократной рвоте стоит скорее обратиться к ветеринарному специалисту. Если собака постоянно пытается есть траву, стоит пересмотреть рацион. Лучше избегать подобного поведения, потому что далеко не все растения собаке можно употреблять в пищу», — сообщил «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Трава в черте города

А что с травой за городом?

Осторожно, устюг!

Стоит ли разрешать собаке есть траву?