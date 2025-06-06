Кинологи рассказали, что делать, если собака не дает мыть лапы

06 июня 2025, 11:55

Кинолог Голубев: мыть собаку нужно специальной пенкой с насадкой

Фото: iStock/O_Lypa

Мытьё лап — обязательная процедура после каждой прогулки, и избежать её нельзя. Собаки приносят на лапах грязь, которую необходимо удалить. Но что делать, если питомец демонстрирует упрямство и категорически отказывается мыть лапы, вырываясь из ванной?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предположил, что агрессивное поведение собаки во время мытья лап может говорить о травмирующем опыте.





«Возможно, животное боится стрижки когтей. Когда вы берёте его лапу, собака опасается, что начнётся неприятная процедура. Реже отказ от мытья может быть связан с травмами или отросшими когтями, которые приносят дискомфорт. Нужно разбираться с источником страха», — сказал он.

Создание безопасных условий

Сохраняйте спокойствие

Положительное подкрепление

Научите собаку давать лапу

Приобретите специальную пенку с насадкой