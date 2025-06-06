Кинологи рассказали, что делать, если собака не дает мыть лапы
Кинолог Голубев: мыть собаку нужно специальной пенкой с насадкой
Мытьё лап — обязательная процедура после каждой прогулки, и избежать её нельзя. Собаки приносят на лапах грязь, которую необходимо удалить. Но что делать, если питомец демонстрирует упрямство и категорически отказывается мыть лапы, вырываясь из ванной?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предположил, что агрессивное поведение собаки во время мытья лап может говорить о травмирующем опыте.
«Возможно, животное боится стрижки когтей. Когда вы берёте его лапу, собака опасается, что начнётся неприятная процедура. Реже отказ от мытья может быть связан с травмами или отросшими когтями, которые приносят дискомфорт. Нужно разбираться с источником страха», — сказал он.
Как исправить ситуацию?
Создание безопасных условий
Если ваша собака боится ванной и воды, важно действовать постепенно, чтобы питомец понял — водные процедуры безопасны. Начните с простых действий: протирайте лапы влажной тряпкой в привычной для собаки обстановке. Когда питомец освоится, можно перенести действие в ванную комнату. Тряпка может использоваться в качестве противоскользящего коврика — это защитит животное от травм и придаст уверенности.
В остальное время раскидайте в ванной любимые игрушки животного, а если собака ходит на пелёнку — разместите лоток. Так комната начнёт ассоциироваться у неё с безопасным местом.
Сохраняйте спокойствие
Мытьё лап не должно сопровождаться повышенными интонациями, тем более криком или насильным запихиванием собаки в ванную – так вы только усугубите ситуацию. Разговаривайте с питомцем ласковым голосом – собаки отлично считывают наши эмоции, вплоть до интонаций.
Положительное подкрепление
За любой шаг в сторону успеха поощряйте четвероногого друга: давайте ему лакомство или хвалите. Можно повесить в ванной специальный резиновый коврик и обмазать его паштетом — это отвлечёт питомца во время мытья и даст вам время спокойно очистить лапы.
Научите собаку давать лапу
В свободное время дрессируйте питомца, чтобы он спокойно давал вам лапу. В этом также поможет положительное подкрепление. Подаётся команда «Лапу», после чего хозяин аккуратно берёт лапу в руки. Затем выдаётся лакомство. Многократное повторение действия научит собаку давать её самостоятельно. Впоследствии это можно использовать во время мытья.
Приобретите специальную пенку с насадкой
Возможно, когда вы мыли собаку, вы случайно чем-то поранили её, и теперь она боится этой процедуры. Лучше приобрести специальную пенку с мягкой насадкой-щёточкой. Она не только лучше очистит лапы, но и создаст эффект массажа.
Правильная гигиена лап с раннего возраста — ключ к тому, чтобы взрослая собака спокойно относилась к водным процедурам. Ещё один совет для комфортного мытья: начинайте всегда с задних лап. Обычно на передние собаки реагируют хуже. Используя все перечисленные рекомендации, со временем собака привыкнет к процедуре и даже начнёт с удовольствием бежать в ванную комнату.