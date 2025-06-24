«Кинолог выбирает собаку по психотипу»: как в Росгвардии готовят питомцев к службе

24 июня 2025, 17:25

В Росгвардии рассказали, что хозяин и его собака должны совпасть по психотипу

сотрудник подмосковного главка Росгвардии, старший прапорщик полиции Станислав и его собака по кличке Люси на «Радио 1»

Кинологи-росгвардейцы и их подопечные четвероногие напарники обычно участвуют в охране общественного порядка. Также они могут привлекаться для усиления охраны важных государственных объектов и специальных грузов и участия в обеспечении режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористических операции.





Об этом «Радио 1» рассказал сотрудник подмосковного главка Росгвардии, старший прапорщик полиции Станислав. Он пришёл на эфир со своей напарницей — минно-розыскной собакой по кличке Люси. Лабрадору пять лет.





«В кинологический центр мы с ней поехали, когда ей было семь месяцев. Дальше мы вместе проходим обучение, которое занимает четыре месяца. Туда входит практика работы со взрывными веществами, приучение животного к запаху и общий курс», — пояснил собеседник «Радио 1».

«У каждого животного свои предпочтения, реакция на пищу разная. Мы кормим как сухим кормом, так и натуральным, то есть каши с мясом: рис, гречка», — рассказал сотрудник Росгвардии о рационе собак.

сотрудник подмосковного главка Росгвардии, старший прапорщик полиции Станислав и его собака по кличке Люси на «Радио 1»



«У каждого кинолога имеется свой подход к животному, он выбирает собаку по своему психотипу. Для полноценной взаимосвязи они должны совпадать. <…> Кто-то более энергичный, он, естественно, рассматривает собак таких же энергичных, кто-то более спокойный, также смотрит на характер животного. А потом совместные тренировки укрепляют эту связь», — пояснил собеседник «Радио 1».