«Кинолог выбирает собаку по психотипу»: как в Росгвардии готовят питомцев к службе
В Росгвардии рассказали, что хозяин и его собака должны совпасть по психотипу
Кинологи-росгвардейцы и их подопечные четвероногие напарники обычно участвуют в охране общественного порядка. Также они могут привлекаться для усиления охраны важных государственных объектов и специальных грузов и участия в обеспечении режима чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористических операции.
Об этом «Радио 1» рассказал сотрудник подмосковного главка Росгвардии, старший прапорщик полиции Станислав. Он пришёл на эфир со своей напарницей — минно-розыскной собакой по кличке Люси. Лабрадору пять лет.
«В кинологический центр мы с ней поехали, когда ей было семь месяцев. Дальше мы вместе проходим обучение, которое занимает четыре месяца. Туда входит практика работы со взрывными веществами, приучение животного к запаху и общий курс», — пояснил собеседник «Радио 1».По его словам, для минно-розыскной работы прежде всего подходят собаки охотничьей породы, так как у них хорошо развиты поисковые способности. Также в Росгвардии есть патрульно-розыскные и караульные собаки. Как рассказал Станислав, первый вид четвероногих подопечных участвует в поиске и задержании преступников, а второй вид охраняет объекты, и для этой задачи больше всего подходят немецкие, бельгийские и восточноевропейские овчарки.
«У каждого животного свои предпочтения, реакция на пищу разная. Мы кормим как сухим кормом, так и натуральным, то есть каши с мясом: рис, гречка», — рассказал сотрудник Росгвардии о рационе собак.Если питомец заболевает, ему оказывают помощь ветеринары ведомства. За каждой собакой закреплён свой врач, а ещё четвероногие служащие проходят регулярное обследование, чтобы вовремя выявить патологию или болезнь, сообщил Станислав.
Он также рассказал, от чего зависит слаженность действий хозяина и его питомца.
«У каждого кинолога имеется свой подход к животному, он выбирает собаку по своему психотипу. Для полноценной взаимосвязи они должны совпадать. <…> Кто-то более энергичный, он, естественно, рассматривает собак таких же энергичных, кто-то более спокойный, также смотрит на характер животного. А потом совместные тренировки укрепляют эту связь», — пояснил собеседник «Радио 1».Напомним, что в 2024 году в Росгвардии учредили медаль «За верную службу служебной собаке». Лабрадор Люси, гостья «Радио 1», имеет такой знак отличия.
Ранее подмосковные ветеринары рассказали, как подготовиться к появлению собаки.