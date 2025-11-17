«Звёзды на четырёх лапах»: Главные моменты выставки собак «ЕВРАЗИЯ-2025»

17 ноября 2025, 18:27

Кинолог Голубев: выставка «Евразия» — это больше, чем соревнования

Фото: Российская кинологическая федерация

Что делает собаку по-настоящему лучшей? Идеальный экстерьер, рабочий инстинкт или артистичные способности? Ответы на эти вопросы искали в прошедшие выходные на выставке «Евразия-2025». Вывод оказался прост: для каждого человека своя собака — настоящий чемпион.





Здесь, на выставке «Евразия-2025», состоялось грандиозное шоу, где развернулась борьба среди более чем 9000 хвостатых участников. Зрители могли увидеть как узнаваемых и всеми любимых корги, доберманов, кинг чарльз спаниелей, так и самые редкие породы — например, кисю из Японии, мощного преса канарио с Канарских островов и грациозных древних слюги. Оценивало это великолепие сильнейшее международное жюри из 15 стран.



За титулы сражались совсем юные собаки и опытные ветераны. Отдельных аплодисментов заслужил ризеншнауцер, который в свои 12 лет и 7 месяцев доказал, что возраст — не помеха для чемпионского духа!





«Выставка "Евразия" — это больше, чем соревнования. Это, своего рода, "мост" между профессионалами кинологии и теми, кто только вступает в удивительный мир собаководства. Здесь рождаются не только чемпионы, но и дружба на всю жизнь», — поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

1 место – АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ (AFGHAN HOUND) – BELLA ROE FINNART SHOU GERAT. Владелец: R.Jesik & A.Beliaevskaia & I.Osipova. Заводчик: R.Jesik.

2 место – ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА (PORTUGUESE WATER DOG) – AQUAFORTIS THOR. Владелец: Yu.Kireenok. Заводчик: R.Kristiansen.

3 место – ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Ж-Ш (DACHSHUND MINIATURE WIRE-HAIRED) – SOZVEZDIE VIRGO USPEH. Владелец: E.Nesterova & O.Chebotarevskaya. Заводчик: O.Chebotarevskaya. А за пределами рингов кипела не менее интересная жизнь! Гости выставки поддерживали участников конкурса юных хендлеров, болели за понравившуюся пару на Чемпионате по танцам с собаками, участвовали в мастер-классах и викторинах, выбирали зоотовары и, конечно же, знакомились с многообразием пород.

Фото: Российская кинологическая федерация

