«Звёзды на четырёх лапах»: Главные моменты выставки собак «ЕВРАЗИЯ-2025»
Что делает собаку по-настоящему лучшей? Идеальный экстерьер, рабочий инстинкт или артистичные способности? Ответы на эти вопросы искали в прошедшие выходные на выставке «Евразия-2025». Вывод оказался прост: для каждого человека своя собака — настоящий чемпион.
Здесь, на выставке «Евразия-2025», состоялось грандиозное шоу, где развернулась борьба среди более чем 9000 хвостатых участников. Зрители могли увидеть как узнаваемых и всеми любимых корги, доберманов, кинг чарльз спаниелей, так и самые редкие породы — например, кисю из Японии, мощного преса канарио с Канарских островов и грациозных древних слюги. Оценивало это великолепие сильнейшее международное жюри из 15 стран.
За титулы сражались совсем юные собаки и опытные ветераны. Отдельных аплодисментов заслужил ризеншнауцер, который в свои 12 лет и 7 месяцев доказал, что возраст — не помеха для чемпионского духа!
«Выставка "Евразия" — это больше, чем соревнования. Это, своего рода, "мост" между профессионалами кинологии и теми, кто только вступает в удивительный мир собаководства. Здесь рождаются не только чемпионы, но и дружба на всю жизнь», — поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».
В 40 породных рингах развернулась нешуточная борьба — участники соревновались за возможность показать себя на главном ринге в Best in show (Лучшая собака выставки). В конце дня именно здесь были выбрали лучших из лучших.
Победителями национальной выставки собак всех пород «ЕВРАЗИЯ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2025» под судейством Владимира Александрова (Россия) в первый день стали:
- 1 место – АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ (AFGHAN HOUND) – BELLA ROE FINNART SHOU GERAT. Владелец: R.Jesik & A.Beliaevskaia & I.Osipova. Заводчик: R.Jesik.
- 2 место – ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА (PORTUGUESE WATER DOG) – AQUAFORTIS THOR. Владелец: Yu.Kireenok. Заводчик: R.Kristiansen.
- 3 место – ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ Ж-Ш (DACHSHUND MINIATURE WIRE-HAIRED) – SOZVEZDIE VIRGO USPEH. Владелец: E.Nesterova & O.Chebotarevskaya. Заводчик: O.Chebotarevskaya. А за пределами рингов кипела не менее интересная жизнь! Гости выставки поддерживали участников конкурса юных хендлеров, болели за понравившуюся пару на Чемпионате по танцам с собаками, участвовали в мастер-классах и викторинах, выбирали зоотовары и, конечно же, знакомились с многообразием пород.
В течение двух дней выставки на интерактивном стенде «Собака на работе» можно было узнать, как трудятся ездовые собаки хаски, как обучают собак-поводырей в учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники», послушать лекцию о собаках в космосе от Музея космонавтики, познакомиться с собаками-помощниками добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и увидеть настоящих ищеек ценных деликатесов – трюфелей. Гости и участники узнали об особенностях работы собак, которые стоят на страже безопасности в аэропортах, помогают взрослым и детям с особенностями развития, занимаются пастушьей службой. Также можно было узнать, чем полезен фитнес собакой, а ещё познакомиться с настоящим псом-блогером Норд Боссом! Это французский бульдог, который профессионально освоил скейтборд и завоевал сердца пользователей социальных сетей.
2025-й был объявлен в РКФ годом русской псовой борзой и восточноевропейской овчарки. В их честь прошли монопородные выставки, где можно было увидеть лучших представителей этих легендарных российских пород. Президент РКФ Владимир Голубев раскрыл секрет: было принято решение, что 2026 год объявят годом русского охотничьего спаниеля.
Второй день открылся показательными выступлениями спорта с собаками: зрители познакомились с такими дисциплинами, как трейббол, фризби-фристайл, хуперс, мондьоринг, пастушья служба.
В рамках конкурса «Юный хендлер» участники 9–17 лет продемонстрировали свои навыки презентации собак. В конкурсе приняли участие более 140 юниоров из самых разных регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Победительницей стала Дарина Какунина из Санкт-Петербурга (15 лет) и её собака породы самоед.
На награждении Президент РКФ Владимир Голубев объявил о новом проекте федерации – созданию в стране всероссийского культурно-просветительского центра РКФ «Переделкино». Выбор места неслучаен: центр будет располагаться на бывшей даче Александра Фадеева, автора романа «Молодая гвардия», что звучит символично и сразу определяет основное направление деятельности центра. Это будет школа юного кинолога в полном объеме: лекции, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми, литературные чтения, творческие конкурсы, занятия иностранными языками и, разумеется, обширная библиотека – пространство для общения и саморазвития.
Победителями национальной выставки собак всех пород «ЕВРАЗИЯ. КУБОК СНГ 2025» под судейством Рафаэля Мало Алькрудо (Испания) во второй день стали:
- 1 место – РИЗЕНШНАУЦЕР ЧЕРНЫЙ (GIANT SCHNAUZER BLACK) – GLORIS RONDHOUT. Владелец: O.Seliverstova. Заводчик: O.Seliverstova.
- 2 место – ФАРАОНОВА СОБАКА (PHARAOH HOUND) – REDDLY ROUTE APOLLO. Владелец: D.Rodriguez Parra. Заводчик: D.Rodriguez Parra.
- 3 место – АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ (AFGHAN HOUND) – BELLA ROE FINNART SHOU GERAT. Владелец: R.Jesik & A.Beliaevskaia & I.Osipova. Заводчик: R.Jesik.