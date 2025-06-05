Россиян предупредили об опасностях для собак на пляже

05 июня 2025, 15:28

Отдых на пляже в жару может быть опасен для питомцев

Фото: iStock/Nataba

Отдых на пляже может быть опасен для домашней собаки. Об этом предупредила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.





По словам врача, главным риском для собак является перегрев. Особенно он опасен для мопсов и бульдогов, поскольку у этих пород нарушена терморегуляция. Кроме того, опасность для животных несет и раскаленный песок.





«Песок, нагретый до 50—60 °С, способен привести к ожогам подушечек лап. Ежегодно в ветеринарных клиниках фиксируют случаи термических повреждений у собак после длительных прогулок по раскалённому берегу», — отметила Меликова в беседе с RT.

«В различных прудах и озерах, особенно в жару, очень бурно развиваются всевозможные микроорганизмы. После купания в такой воде у животного могут начаться грибковые поражения кожи, в частности стригущий лишай. Также есть риск подхватить бактериальную инфекцию, например, стафилококковую», — пояснила эксперт.