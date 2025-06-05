Россиян предупредили об опасностях для собак на пляже
Отдых на пляже в жару может быть опасен для питомцев
Отдых на пляже может быть опасен для домашней собаки. Об этом предупредила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.
По словам врача, главным риском для собак является перегрев. Особенно он опасен для мопсов и бульдогов, поскольку у этих пород нарушена терморегуляция. Кроме того, опасность для животных несет и раскаленный песок.
«Песок, нагретый до 50—60 °С, способен привести к ожогам подушечек лап. Ежегодно в ветеринарных клиниках фиксируют случаи термических повреждений у собак после длительных прогулок по раскалённому берегу», — отметила Меликова в беседе с RT.
Она посоветовала не находиться с собаками на пляже в пиковую жару и при первых симптомах недомогания у животного обратиться к ветеринару.
В свою очередь заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала «Москве 24», что питомцу ни в коем случае нельзя позволять купаться в стоячем водоеме.
«В различных прудах и озерах, особенно в жару, очень бурно развиваются всевозможные микроорганизмы. После купания в такой воде у животного могут начаться грибковые поражения кожи, в частности стригущий лишай. Также есть риск подхватить бактериальную инфекцию, например, стафилококковую», — пояснила эксперт.
Она уточнила, что купать животное надо в реке, в которой нет бурного течения, и выбирать места подальше от официальных пляжей. В воде питомцу можно находиться не более 10 минут, чтобы он не получил переохлаждение, которое может обернуться ревматическим воспалением мышц.