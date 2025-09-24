Ветеринар рассказала, как научить питомца оставаться дома одному

24 сентября 2025, 19:51

Ветеринар Гольнева: питомца стоит приучать оставаться дома одному постепенно

Фото: iStock/Eva Blanco

Собака может испытывать тревогу, когда остаётся дома одна. Как помочь питомцу справиться с этим состоянием, рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василёк» Татьяна Гольнева.





По словам эксперта, хозяину важно сформировать у собаки уверенность, что он обязательно вернётся. При этом некоторые животные могут скулить, лаять или грызть вещи в отсутствие хозяина, чтобы справиться со страхом и вернуть внимание владельца.



Гольнева посоветовала приучать питомца находиться одному в квартире постепенно. Можно уходить в другую комнату на непродолжительное время.





«Интервалы следует увеличивать постепенно. Если собака видит, что вы дома, но физически недоступны, она понимает, что ничего страшного не происходит. Это оптимальный способ, позволяющий сохранить психику животного», — добавила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

«Начать стоит с домашних тренировок. Полезно время от времени осматривать уши, зубы, лапы, аккуратно прикасаться к животу. Такие простые действия имитируют осмотр у врача», — объяснила она.