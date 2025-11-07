Кинологи рассказали, в каких случаях нужны коляски для собак

07 ноября 2025, 11:31

Кинолог Голубев: передвижение в коляске не может заменить собаке прогулку

Фото: istockphoto / Korneeva_Kristina

Всё чаще в Москве можно увидеть питомцев, передвигающихся в своих колясках. Изначально тренд появился в Азии, но сейчас начал приобретать более широкое распространение. На первый взгляд, такие коляски позволяют легко перемещать собак, защищая их от жары или холода, дождя и слякоти, а также делают прогулки более безопасными. Но правда ли это добавляет собаке комфорта?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что в современном мире забота о питомцах становится все более актуальной, однако в этой заботе важно соблюдать баланс. Особенно это касается использования специальных средств передвижения, таких как коляски для собак.



Когда собакам действительно нужна коляска

Во-первых, по медицинским показаниям. У собак с серьезными заболеваниями или травмами, в том числе старым питомцам, которым становится совсем тяжело передвигаться. Так питомец получает возможность на прогулку и социализацию, несмотря на свои ограничения.

Во-вторых, щенкам на карантине. Также коляски используются для щенков во время карантина: без полной вакцинации питомец не может гулять, но начинать социализацию важно как можно раньше и коляска позволяет изучать мир с безопасного расстояния.

В-третьих, на выставках собак. На кинологических мероприятиях существует своя специфика: в ринг собака должна выйти подготовленная и бодрая. Собак тщательно подготавливают к выставочным мероприятиям: стрижки, укладки и прочие процедуры. Чтобы собака не утомилась во время подготовки и организационных процедур, а также вышла в лучшем виде, зачастую удобнее использовать коляску для транспортировки. А уже после мероприятия можно отпустить собаку наслаждаться прогулкой и общением с сородичами.

Когда коляска противопоказана