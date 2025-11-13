Не просто друг: Как в Подмосковье готовят собак-проводников для незрячих

13 ноября 2025, 18:52

Кинолог Астанин: собаки-проводники для незрячих становятся их лучшими друзьями

Фото: Российская школа подготовки собак-проводников» Артема Астанина

Сегодня, в Международный день слепых, особенно важно говорить о средствах реабилитации, дающих людям с ограничениями по зрению свободу передвижения. Одно из них — собака-проводник. Как воспитывают таких помощников, сколько времени уходит на их подготовку и почему лабрадор и овчарка — самые популярные, но очень разные «сотрудники»?





Генеральный директор единственной в стране «Российской школы подготовки собак-проводников» Артем Астанин в беседе с «Радио 1» рассказал, что школа в этом году отмечает 65-летний юбилей. За это время более 4700 подготовленных питомцев помогли обрести самостоятельность незрячим людям по всей стране.





«Собака-проводник — это помощник незрячему человеку в ориентации и самостоятельном передвижении. Это друг и товарищ, с которым незрячий человек проводит 24 часа, 7 дней в неделю», — сказал он.

«Лабрадор прост в подготовке и легко передается другому человеку. А немецкие овчарки сложнее, они требуют большего эмоционального взаимодействия с будущим владельцем. Но зато это собака одного владельца», — объяснил спикер.

«Основная подготовка собак проходит в реальных городских условиях: их водят в метро, ездят с ними на электричках и автобусах. С 2014 года школа активно сотрудничает с московским метрополитеном, чтобы адаптировать собак к работе в подземке. Сегодня ведется большая работа по обеспечению собаками-проводниками инвалидов по зрению — участников СВО, что требует особого учета их предыдущего опыта со служебными собаками», - отметил Астанин.