Кинологи рассказали, как уберечь собаку от догхантеров и яда на земле
Кинолог Голубев: если собака съела яд, то нужно вызвать у нее рвоту
К сожалению, жертвой догхантеров можно стать в любое время года. Обычно их «обострение» начинается весной, но последние случаи в Подмосковье подтверждают, что бдительность необходимо сохранять в любой сезон. Традиционный метод «борьбы» догхантеров сводится к разбрасыванию яда.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предупредил, что под ударом оказываются не только собаки, но и дети, и рассказал, как уберечь питомцев от яда догхантеров.
ДрессировкаВаша бдительность и грамотные действия могут спасти жизнь четвероногому другу. Важно научить собаку не подбирать еду на улице: она должна чётко знать команды «Фу» и «Нельзя». Если питомец проявляет интерес к подозрительному предмету, подайте команду и слегка одерните. Когда собака отвлечётся, обязательно наградите её лакомством и похвалите. Так у животного со временем сформируется и закрепится правильная реакция.
Амуниция и контрольМы настоятельно рекомендуем всегда держать собаку на поводке в городе. Отпускать питомца стоит лишь на огороженных территориях или на собственном участке. Старайтесь также избегать подозрительных мест, обходите свалки, мусорные баки. Если собака плохо реагирует на команды, допускается использование удобного намордника.
Первая помощьПри любых подозрительных симптомах (рвота, дрожь, шаткая походка, заваливание на бок, пена изо рта) нужно немедленно обратиться к ветеринарному врачу — счёт может идти на секунды. Если нет возможности срочно обратиться к специалисту, необходимо самостоятельно попытаться вызвать рвоту у питомца, впрыснув в глотку кипячёную воду с помощью шприца без иглы. После этого нужно дать любой абсорбент, например, активированный уголь или «Энтеросгель». В идеале стоит ввести внутримышечно или внутривенно витамин В6 в дозировке 1-10 мг на 1 кг веса собаки (передозировки бояться не стоит).
Если вы видите подозрительные предметы или порошок странного цвета на улице — сообщите об этом в полицию. Напомним, что действия догхантеров подпадают под статью 245 Уголовного кодекса РФ. Жестокое обращение с животными наказывается штрафом, обязательными работами или лишением свободы, и РКФ поддерживает меры по ужесточению наказания.