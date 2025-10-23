Ветеринар объяснил, почему кошка может постоянно мяукать

23 октября 2025, 16:07

Ветеринар Укражевский: кошки постоянно мяукают, когда просят ласки или еды

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Постоянное мяуканье кошки может быть вызвано голодом, потребностью во внимании или периодом полового созревания. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на ветеринара Владимира Уражевского.