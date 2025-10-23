Ветеринар объяснил, почему кошка может постоянно мяукать
Постоянное мяуканье кошки может быть вызвано голодом, потребностью во внимании или периодом полового созревания. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на ветеринара Владимира Уражевского.
Специалист объяснил, что кошки часто мяукают, когда просят еду или ласку. В период полового созревания кошки таким образом ищут партнера для продолжения рода. Также, по словам эксперта, есть питомцы с холеричным характером, которые постоянно требуют внимания. Такие кошки будут настойчиво просить ласки даже после того, как их только что погладили.
Ранее стало известно, что ждет миллионы спасенных кошек и собак при введении нового закона о животных в квартире. Подробнее – в материале «Радио 1».
Читайте также: