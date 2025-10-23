В Можайске спасли собаку, второй раз застрявшую головой в заборе

23 октября 2025, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Десятилетний пёс породы кавказский алабай застрял головой между прутьями забора в частном секторе города Можайск. Животное освободили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратился хозяин собаки. Он рассказал, что пытался вытащить питомца самостоятельно, но не сумел.





«Спасатели прибыли на место и поняли, что уже выручали этого пса из такой же ситуации в июне текущего года. В первый раз всё прошло гладко, но теперь алабай сильно нервничал и долго не давал помочь себе. Наконец спасателям удалось при помощи гидравлического инструмента аккуратно отогнуть прутья решётки и бережно освободить животное», — говорится в сообщении.