В Можайске спасли собаку, второй раз застрявшую головой в заборе
Десятилетний пёс породы кавказский алабай застрял головой между прутьями забора в частном секторе города Можайск. Животное освободили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратился хозяин собаки. Он рассказал, что пытался вытащить питомца самостоятельно, но не сумел.
«Спасатели прибыли на место и поняли, что уже выручали этого пса из такой же ситуации в июне текущего года. В первый раз всё прошло гладко, но теперь алабай сильно нервничал и долго не давал помочь себе. Наконец спасателям удалось при помощи гидравлического инструмента аккуратно отогнуть прутья решётки и бережно освободить животное», — говорится в сообщении.В результате спасательной операции пёс не пострадал, помощь ветеринара ему не потребовалась.