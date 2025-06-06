В столичном фестивале «Собаки в городе» примут участие два подмосковных приюта

оригинал Фото: пресс-служба фонда «Рэй»

Благотворительный фестиваль «Собаки в городе» состоится в Москве в субботу, 7 июня. В рамках фестиваля запланировано множество полезных и интересных активностей для владельцев собак, кроме того, там можно будет взять себе четвероногого друга из приюта. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля — фонда помощи бездомным животным «Рэй».



«На фестивале будут проходить лекции зоопсихологов и ветеринарных врачей, мастер-классы по обучению собак различным трюкам и поисковым навыкам, выступления, конкурсы и викторины», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба фонда «Рэй»
Гостей также ждёт благотворительная ярмарка с товарами ручной работы.

Запланирована и выставка собак из приютов: полюбившееся животное можно будет забрать домой. На выставке будет представлено 50 собак, в том числе из двух подмосковных приютов: «Лесного» и «Берегини».

Фестиваль будет проходить в Гончаровском парке по адресу: улица Руставели, владение 7. Начало в 11:00.
Лев Каштанов

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