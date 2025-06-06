В столичном фестивале «Собаки в городе» примут участие два подмосковных приюта
Благотворительный фестиваль «Собаки в городе» состоится в Москве в субботу, 7 июня. В рамках фестиваля запланировано множество полезных и интересных активностей для владельцев собак, кроме того, там можно будет взять себе четвероногого друга из приюта. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля — фонда помощи бездомным животным «Рэй».
«На фестивале будут проходить лекции зоопсихологов и ветеринарных врачей, мастер-классы по обучению собак различным трюкам и поисковым навыкам, выступления, конкурсы и викторины», — говорится в сообщении.Гостей также ждёт благотворительная ярмарка с товарами ручной работы.
Запланирована и выставка собак из приютов: полюбившееся животное можно будет забрать домой. На выставке будет представлено 50 собак, в том числе из двух подмосковных приютов: «Лесного» и «Берегини».
Фестиваль будет проходить в Гончаровском парке по адресу: улица Руставели, владение 7. Начало в 11:00.