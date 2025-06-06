В столичном фестивале «Собаки в городе» примут участие два подмосковных приюта

06 июня 2025, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба фонда «Рэй»

Благотворительный фестиваль «Собаки в городе» состоится в Москве в субботу, 7 июня. В рамках фестиваля запланировано множество полезных и интересных активностей для владельцев собак, кроме того, там можно будет взять себе четвероногого друга из приюта. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля — фонда помощи бездомным животным «Рэй».







«На фестивале будут проходить лекции зоопсихологов и ветеринарных врачей, мастер-классы по обучению собак различным трюкам и поисковым навыкам, выступления, конкурсы и викторины», — говорится в сообщении.