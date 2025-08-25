Бывший кинолог МЧС России пропала в горах Сочи вместе со своей собакой
В горах Сочи пропала бывший кинолог МЧС России Инна Крахмалева. Последний раз она разговаривала по телефону с дочерью 21 августа в 10 утра, после чего перестала выходить на связь.
В день исчезновения 49-летнюю женщину видели на автозаправке в посёлке Красная Поляна. По словам очевидцев, она села в свой автомобиль вместе с собакой и уехала в неизвестном направлении.
Родные не знают, куда могла направиться Крахмалева, и крайне обеспокоены её судьбой. К поискам подключились волонтёры, которые активно обследуют окрестности в надежде найти женщину и её питомца.
Любая информация о местонахождении Инны Крахмалевой поможет правоохранительным органам и волонтёрским группам в поисках.
