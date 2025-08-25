Бывший кинолог МЧС России пропала в горах Сочи вместе со своей собакой

25 августа 2025, 11:33

Фото: iStock/Fedorovekb

В горах Сочи пропала бывший кинолог МЧС России Инна Крахмалева. Последний раз она разговаривала по телефону с дочерью 21 августа в 10 утра, после чего перестала выходить на связь.