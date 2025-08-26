Подмосковные спасатели сняли собаку с островка в заболоченном лесу под Талдомом
Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, оказавшуюся на окружённом водой островке. Инцидент произошёл в заболоченной части леса в районе посёлка Запрудня Талдомского городского округа, рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина, которая во время лесной прогулки заметила отрезанное от суши животное.
«Прибыв в район поиска, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса направились на поиски четвероного пострадавшего. Спустя полчаса они обнаружили хвостатого островитянина. Водную преграду специалист преодолел в водонепроницаемых штанах и с палкой для прощупывания дна», – рассказал старший смены Артём Шмидков.Обезопасив руки защитными перчатками и убедившись, что пёс настроен дружелюбно, спасатель взял собаку на руки и перенёс на берег. Оказавшись в безопасности, животное быстро убежало в неизвестном направлении.