Подмосковные спасатели сняли собаку с островка в заболоченном лесу под Талдомом

26 августа 2025, 21:58

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили собаку, оказавшуюся на окружённом водой островке. Инцидент произошёл в заболоченной части леса в районе посёлка Запрудня Талдомского городского округа, рассказали в пресс-службе ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась женщина, которая во время лесной прогулки заметила отрезанное от суши животное.

«Прибыв в район поиска, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса направились на поиски четвероного пострадавшего. Спустя полчаса они обнаружили хвостатого островитянина. Водную преграду специалист преодолел в водонепроницаемых штанах и с палкой для прощупывания дна», – рассказал старший смены Артём Шмидков.