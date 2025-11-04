Ветеринар назвал наиболее психически неустойчивых собак
Наибольшие психические проблемы наблюдаются у уличных собак. Такие животные нередко рождаются и вырастают поколениями на улице и «генетически» не доверяют людям, поэтому их поведение предсказать трудно.
Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал ветеринар и президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Специалист отметил, что среди породистых питомцев проблемной может оказаться миниатюрная чихуахуа. При отсутствии воспитания и социализации они часто вырастают пугливыми или агрессивными. Уражевский подчеркнул, что соответствующее обучение нужно начинать уже в два-три месяца, в этот период закладывается характер пса.
Чаще всего трудности в воспитании и психике возникают у крупных пород — в пример собеседник привёл английских мастифов, кане-корсо, мастино наполетано и риджбеков (родезийских и тайских). Их щенки, не видевшие в раннем возрасте людей, других собак и городской среды, могут вырасти трусливо-агрессивными.
Врач опроверг мнение о том, что английские кокер-спаниели — самая психически нестабильная порода. Комментарий другого ветеринара, Амира Анвари, о якобы присущей им агрессивности и вспыльчивости Уражевский назвал «абсолютной глупостью». По его словам, кокеры — отличные компаньоны и «няньки» для детей, неконфликтные и хорошо уживающиеся с другими собаками.
При этом он призвал учитывать особенности каждой породы. К недостаткам кокер-спаниелей Уражевский отнёс склонность подбирать на улице посторонние предметы и большие висячие уши, из‑за которых у них нередко возникают отиты, трудно поддающиеся лечению. В целом же эти собаки обычно здоровы и легко поддаются дрессировке, хотя усваивают команды медленнее, чем терьеры или овчарки.
Наконец, эксперт отметил, что в России английские кокеры сейчас встречаются реже. Их место во многом заняли русские охотничьи спаниели — гибриды английских и американских линий, отличающиеся ещё более мягким характером.
