Ветеринар назвал наиболее психически неустойчивых собак

04 ноября 2025, 14:46

Ветеринар Уражевский: уличные собаки наиболее психически неустойчивы

Фото: istockphoto/MaximFesenko

Наибольшие психические проблемы наблюдаются у уличных собак. Такие животные нередко рождаются и вырастают поколениями на улице и «генетически» не доверяют людям, поэтому их поведение предсказать трудно.