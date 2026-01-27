«Кишечный норматив»: Врач назвал 4 главных правила здоровья микрофлоры
Врач Вялов: для кишечника важны жидкость, движение, клетчатка и микробы
Чувствуете тяжесть, усталость и знаете, что пищеварение «шалит»? По статистике, с этим сталкивается большинство людей, но мало кто знает, что наладить работу кишечника можно без сложных диет.
Врач‑гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор более 160 научных статей и более 20 книг для врачей Сергей Вялов в беседе с «Радио 1» раскрыл свой «кишечный норматив» — четыре простых ежедневных действия, которые кардинально улучшат ваше самочувствие.
Не просто вода, а любая жидкость
«Суп, сок, сами овощи и фрукты на 80-90% состоят из воды. Главное, чтобы в этой жидкости не было избытка соли или сахара. Всё остальное идёт в зачёт», — добавил он.
Правильная клетчатка
«Съели салат из огурца и помидора (по 100 г) и думаете, что выполнили норму, но в помидоре всего 1.5 г клетчатки на 100 г, в огурце — 0.5 г. Итого 2 грамма. А нужно 25-30 г в день. Огурцы, помидоры, картофель, бананы и виноград — это "пустые" продукты. Делайте ставку на другие овощи, зелень, ягоды, не брезгуйте заморозкой», — объяснил врач.
Движение — жизнь
«Важен хотя бы час физической активности в день. Она способствует тому, чтобы оказывалось внешнее давление мышцами на кишечник, и он нормально двигался», — пояснил Вялов.
Обновляйте «население»
«Мы не родились с микробами, мы их подселили. Но их разнообразие становится меньше. Поэтому хотя бы время от времени надо добавлять новых», — посоветовал он.
По словам собеседника, здоровый кишечник — это не про сложные схемы, а про регулярность и понимание своих внутренних процессов.