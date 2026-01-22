«Сжигает жир»: Россиянам раскрыли неочевидную пользу любимого цитруса

22 января 2026, 15:46

Эксперт Роскачества Хрипко: уникальность помело — в содержании витамина С

Фото: Istock/ligora

Самый крупный представитель цитрусовых, вес которого может достигать 10 кг, — это помело. Распространенное мнение, что он является результатом скрещивания, — ошибка. На самом деле это самостоятельный вид из Восточной Азии. В чем еще заблуждаются любители экзотического фрукта и какую реальную пользу он несет?





Эксперт Роскачества Екатерина Хрипко в беседе с «Радио 1» заявила, что помело является низкокалорийным продуктом, поэтому его можно включать в рацион во время диеты.





«Этим фруктом можно заменить сладости, десерты и так далее. Есть миф о том, что помело сжигает жир и ускоряет метаболизм, но этому официальных доказательств нет», — сказала она.

«В нем больше витамина С, чем в лимоне и апельсине. Однако помело не рекомендуется при проблемах с желудком, при выраженной аллергии и при приеме лекарств. А вот людям, следящим за уровнем сахара, он может быть полезен, потому что у него низкий гликемический индекс», — отметила Хрипко.

«Можно его включить в рацион для разнообразия, но без фанатизма», — посоветовала собеседница.