«Зимний эликсир»: Врач назвала лучший напиток в холодную пору
Просыпаться зимой особенно тяжело: темно, холодно и организму срочно нужно согреться. Что выпить утром, чтобы быстро зарядиться энергией, улучшить настроение и сохранить бодрость до обеда?
Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» развенчала миф о пользе кофе и дала простой совет.
«Самый лучший напиток — какао — настоящий, порошковый, без добавления сахара. Там огромное количество магния, который обслуживает больше двухсот химических реакций в нашем организме. Это про наше спокойствие, умиротворение, быстрое решение задач», — сказала она.
По его словам, зимой хочется «обнимающей» пищи и напитков, потому что вокруг темно, не хватает серотонина, дофамина.
«Мы пока даже добегаем до своей работы, замерзаем. Тратится очень много энергии на самообогревание. И здесь очень важно питание, завтрак, который играет в долгую и даёт энергии сразу на длительный срок, как минимум, на три-четыре часа», — объяснила диетолог.
Она добавила, что чашка качественного какао без сахара — это не просто детский напиток, а настоящий «зимний эликсир», который согревает, успокаивает нервную систему, даёт мозгу магний для ясного мышления и помогает бороться с хандрой, вызванной нехваткой солнца.