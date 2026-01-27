«Зимний эликсир»: Врач назвала лучший напиток в холодную пору

27 января 2026, 16:50

Врач Мойсенко: чашка какао — настоящий «зимний эликсир»

Фото: iStock/Fudio

Просыпаться зимой особенно тяжело: темно, холодно и организму срочно нужно согреться. Что выпить утром, чтобы быстро зарядиться энергией, улучшить настроение и сохранить бодрость до обеда?





Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» развенчала миф о пользе кофе и дала простой совет.





«Самый лучший напиток — какао — настоящий, порошковый, без добавления сахара. Там огромное количество магния, который обслуживает больше двухсот химических реакций в нашем организме. Это про наше спокойствие, умиротворение, быстрое решение задач», — сказала она.

«Мы пока даже добегаем до своей работы, замерзаем. Тратится очень много энергии на самообогревание. И здесь очень важно питание, завтрак, который играет в долгую и даёт энергии сразу на длительный срок, как минимум, на три-четыре часа», — объяснила диетолог.