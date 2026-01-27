Достижения.рф

Подмосковные врачи избавили подростка от огромного новообразования в ноге

Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка с огромным новообразованием в ноге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



15-летний юноша вместе с родителями обратился в МОДКТОБ по поводу твёрдого образования в малоберцовой кости. После обследования врачи поставили диагноз «остеохондрома». Это доброкачественная опухоль из костной и хрящевой тканей, часто возникающее в детском и подростковом возрасте.

Размеры достигали 9х8х8 см. Специалисты решили провести плановое хирургическое вмешательство.

«Как правило, опухоль обнаруживают случайно. Отсутствие боли и дискомфорта в начале развития позволяет ей вырасти до внушительных размеров, и это может привести к деформации конечности. Единственный метод лечения – хирургический. В ходе операции мы успешно удалили образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Сергей Хохлов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Пациента уже выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства. Функция ноги полностью сохранена. Через три недели реабилитации он сможет вернуться к обычному образу жизни.
