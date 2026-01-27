Подмосковные врачи избавили подростка от огромного новообразования в ноге

27 января 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка с огромным новообразованием в ноге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





15-летний юноша вместе с родителями обратился в МОДКТОБ по поводу твёрдого образования в малоберцовой кости. После обследования врачи поставили диагноз «остеохондрома». Это доброкачественная опухоль из костной и хрящевой тканей, часто возникающее в детском и подростковом возрасте.



Размеры достигали 9х8х8 см. Специалисты решили провести плановое хирургическое вмешательство.

«Как правило, опухоль обнаруживают случайно. Отсутствие боли и дискомфорта в начале развития позволяет ей вырасти до внушительных размеров, и это может привести к деформации конечности. Единственный метод лечения – хирургический. В ходе операции мы успешно удалили образование в пределах здоровой костной ткани», – рассказал врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Сергей Хохлов.