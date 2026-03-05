Врач предупреждает: кофе в больших дозах угрожает сердцу
Онколог Владимир Ивашков делится важной информацией о вреде чрезмерного употребления кофе в своих социальных сетях. Он предупреждает, что при избыточном потреблении напитка может возникнуть угроза для сердечно-сосудистой системы.
Врач рекомендует ограничиться четырьмя чашками в день. Ивашков объясняет, что кофе содержит кафестол и кавеол, которые могут повышать уровень плохого холестерина в крови. Он также подчеркивает, что фильтрованный кофе является наиболее безопасным вариантом, поскольку фильтр задерживает вредные вещества.
В своих постах он обращает внимание на добавки к кофе, отмечая, что сливки, жирное молоко и сладкие кофейные напитки содержат насыщенные жиры, которые могут негативно сказаться на уровне холестерина. Специалист советует использовать обезжиренное или растительное молоко для более здорового выбора.
