Врач предупреждает: кофе в больших дозах угрожает сердцу

05 марта 2026, 09:56

Онколог Ивашков рекомендует не превышать 4 чашки кофе в день

Фото: iStock/Olga Yastremska

Онколог Владимир Ивашков делится важной информацией о вреде чрезмерного употребления кофе в своих социальных сетях. Он предупреждает, что при избыточном потреблении напитка может возникнуть угроза для сердечно-сосудистой системы.