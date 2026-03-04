Врачи предупредили о рисках преждевременного полового созревания у девочек

04 марта 2026, 16:28

Преждевременное половое развитие остаётся одной из значимых проблем современной педиатрии. Тема поднимается в рамках Недели ответственного отношения к беременности, инициированной Министерством здравоохранения, поскольку основы репродуктивного здоровья формируются с раннего возраста, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





В норме половое созревание у девочек начинается в возрасте от 8 до 13 лет. Появление вторичных половых признаков до восьмилетнего возраста специалисты расценивают как преждевременное половое развитие (ППР).



К симптомам раннего созревания относятся увеличение молочных желез, появление оволосения в области лобка и подмышек, ускоренный рост, изменение запаха тела, угревая сыпь. Наиболее заметными признаками считаются формирование молочных желез и раннее наступление менструации.



По словам врача-акушера-гинеколога НИКИ детства Хилолы Нарзуллаевой, родителям следует внимательно отслеживать темпы физического развития ребёнка.



«Родителям важно внимательно относиться к темпам развития ребёнка. Раннее половое созревание — это не просто медицинская проблема, это риск для будущего репродуктивного здоровья. Такие девочки могут столкнуться с психологическими трудностями, а во взрослом возрасте — с проблемами зачатия и вынашивания беременности. Своевременное обращение к специалисту позволяет скорректировать ситуацию», — отметила специалист.