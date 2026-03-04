Врачи предупредили о рисках преждевременного полового созревания у девочек
Преждевременное половое развитие остаётся одной из значимых проблем современной педиатрии. Тема поднимается в рамках Недели ответственного отношения к беременности, инициированной Министерством здравоохранения, поскольку основы репродуктивного здоровья формируются с раннего возраста, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В норме половое созревание у девочек начинается в возрасте от 8 до 13 лет. Появление вторичных половых признаков до восьмилетнего возраста специалисты расценивают как преждевременное половое развитие (ППР).
К симптомам раннего созревания относятся увеличение молочных желез, появление оволосения в области лобка и подмышек, ускоренный рост, изменение запаха тела, угревая сыпь. Наиболее заметными признаками считаются формирование молочных желез и раннее наступление менструации.
По словам врача-акушера-гинеколога НИКИ детства Хилолы Нарзуллаевой, родителям следует внимательно отслеживать темпы физического развития ребёнка.
«Родителям важно внимательно относиться к темпам развития ребёнка. Раннее половое созревание — это не просто медицинская проблема, это риск для будущего репродуктивного здоровья. Такие девочки могут столкнуться с психологическими трудностями, а во взрослом возрасте — с проблемами зачатия и вынашивания беременности. Своевременное обращение к специалисту позволяет скорректировать ситуацию», — отметила специалист.Среди возможных причин ППР врачи выделяют центральные механизмы — органические поражения центральной нервной системы, травмы и новообразования головного мозга. Кроме того, к раннему запуску полового развития могут приводить периферические изменения, при которых яичники начинают функционировать раньше физиологического срока, врождённые аномалии, генетические и хромосомные заболевания. Нередко в основе состояния лежит гормональный дисбаланс.
Исследования также указывают на роль наследственности в сроках начала полового созревания. Существенное влияние могут оказывать расовая принадлежность и факторы окружающей среды.
При выявлении признаков раннего созревания специалисты рекомендуют обратиться к детскому эндокринологу. Обследование включает гормональные анализы, ультразвуковое исследование органов малого таза, щитовидной железы и надпочечников, а при необходимости — магнитно-резонансную томографию головного мозга.