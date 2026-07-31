«Едва сдерживала слезы»: порнозвезде Соне Мармеладовой вынесли приговор
Мещанский районный суд Москвы приговорил блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам лишения свободы условно по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
По версии следствия, девушка заработала 30 млн рублей на рекламе приватных чатов и каналов в мессенджере Telegram. После оплаты подписчики получали доступ к интимным фото и видео с ее участием. Прокурор требовал для фигурантки 3,5 года лишения свободы.
Как пишет телеграм-канал SHOT, во время заседания блогер едва сдерживала слезы, но после оглашения приговора она выдохнула с облегчением. В суд девушка приехала с большой спортивной сумкой, готовясь к более строгому наказанию.
В доход государства обратят почти 4,8 млн рублей, заработанные, предположительно, на продаже запрещенного контента, а также смартфон iPhone 16 Pro Max. При этом блогеру вернули большинство изъятых у нее секс-игрушек и аксессуаров.
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