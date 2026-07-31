«Едва сдерживала слезы»: порнозвезде Соне Мармеладовой вынесли приговор

31 июля 2026, 10:37

Блогерша Соня Мармеладова получила три года условно по делу о порнографии

Софья Вершинина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Мещанский районный суд Москвы приговорил блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам лишения свободы условно по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.