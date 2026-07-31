Храп во сне может сигнализировать о рисках для сердца
Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин предупредил, что громкий храп иногда связан с опасными нарушениями дыхания во время сна. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, поводом для обследования служат внезапные пробуждения, чувство нехватки воздуха по ночам и сильная сонливость днем. Такие признаки способны указывать на синдром обструктивного апноэ сна. При этом состоянии человек на короткое время перестает дышать. Кислорода в крови становится меньше, после чего организм реагирует стрессовой нагрузкой: растут давление и частота сердечных сокращений.
Если паузы дыхания происходят многократно за ночь, сердце и сосуды не получают полноценного отдыха. Это повышает вероятность гипертонии, аритмии, инфаркта и инсульта, отметил Кокин.
Чтобы улучшить сон, важно соблюдать постоянный режим: ложиться и вставать примерно в одно и то же время даже в выходные. Взрослому человеку обычно требуется 7–9 часов сна. За час до отдыха полезно приглушить свет, отложить телефон и другие экраны, а также выбрать спокойные занятия — чтение, легкую растяжку или дыхательные упражнения.
Спальня должна быть темной, тихой и прохладной — комфортной для большинства считается температура около 18–20 °C. Стоит подобрать удобные матрас и подушку, регулярно проветривать комнату и при необходимости использовать плотные шторы, беруши или маску для сна. Кровать лучше не превращать в рабочее место: мозгу проще настроиться на отдых, когда она ассоциируется только со сном.
Во второй половине дня желательно ограничить кофе, крепкий чай, энергетики и никотин, а тяжелую пищу и алкоголь — не употреблять непосредственно перед сном. Регулярная физическая активность помогает засыпать быстрее, однако интенсивные тренировки лучше завершать за несколько часов до ночного отдыха. Если бессонница, громкий храп, остановки дыхания или выраженная дневная сонливость сохраняются, стоит обратиться к врачу.
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