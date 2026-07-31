Храп во сне может сигнализировать о рисках для сердца

31 июля 2026, 10:02

Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой здоровью сердца

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Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин предупредил, что громкий храп иногда связан с опасными нарушениями дыхания во время сна. Об этом пишет «Лента.ру».