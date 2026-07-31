Сомнолог назвал главный фактор для полноценного ночного отдыха
Расположение кровати в спальне не определяет качество ночного отдыха, считает врач-сомнолог Павел Кудинов. Ключевое условие для сна — отсутствие света в помещении.
По словам специалиста, освещение сбивает естественные ритмы организма и мешает выработке мелатонина — гормона, связанного с засыпанием. Поэтому перед сном стоит плотно закрывать шторы и выключать световые приборы. В беседе с NEWS.ru он отметил, что яркая лампа способна дать организму сигнал о наступлении дня, даже если за окном ночь. Кудинов посоветовал поддерживать темноту во время отдыха, а дневные часы проводить при хорошем освещении.
Если мысли не дают расслабиться, попробуйте дыхательную технику: медленно вдохните через нос на четыре счета, задержите дыхание на четыре счета и выдохните на шесть–восемь счетов. Повторяйте несколько минут, сосредоточившись на дыхании. Можно также мысленно расслаблять тело — от стоп до лица, поочередно снимая напряжение с мышц. Не пейте вечером кофе, крепкий чай и энергетики, а плотный ужин завершайте за два–три часа до сна. Если не удается заснуть в течение 20–30 минут, лучше ненадолго встать, посидеть при тусклом свете и заняться спокойным делом, а затем вернуться в кровать. Это помогает не связывать постель с тревогой и бессонницей.
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