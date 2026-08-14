«Кислородное голодание и опухоли»: Диетолог рассказала, как проверить арбуз на качество в домашних условиях

14 августа 2026, 13:07

Диетолог Королева: арбузы у дороги покупать крайне опасно

Фото: iStock/Fotofantastika

На календаре — август, но любимые всеми полосатые ягоды продолжают радовать россиян своей летней сладостью и прохладой.





Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что при выборе арбуза следует отдать предпочтение тем, которые продаются в магазинах, а не на дороге и не в санкционированных местах.





«Арбуз должен иметь яркие, четко выраженные полосочки, хороший звук при постукивании (как будто пустой), и сухой хвостик, который подтверждает, что ягода достаточной степени зрелости», — объяснила эксперт.

«Арбузы, продающиеся у дороги могут принести в составе соли тяжелых металлов, особенно, если они выращиваются в ненадлежащих условиях при добавлении нитратов в виде удобрений для быстрого роста. Нитраты идут только во вред здоровью. Они начинают быстро взаимодействовать с гемоглобином в составе крови, и в результате может возникнуть кислородное голодание на уровне клеток организма. Еще нитраты могут спровоцировать образование злокачественных опухолей», — рассказала специалист.

«Можно взять красную мякоть арбуза, положить в стакан с водой и посмотреть: если вода окрасится в розовый цвет, то такой арбуз в пищу употреблять не рекомендуется», — отметила Королева.