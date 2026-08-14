Гастроэнтеролог рассказал, кому не стоит завтракать ягодами и фруктами

14 августа 2026, 12:56

Гастроэнтеролог Близнюк: ягоды и фрукты натощак могут обострить заболевания ЖКТ

Фото: iStock/1989_s

Завтрак, состоящий из фруктов и ягод, подходит далеко не всем людям. Об этом предупредил заведующий приемным терапевтическим отделением №2, врач-гастроэнтеролог кузбасской НГКБ №1 им. Г. П. Курбатова Алексей Близнюк.





Он пояснил, что такой прием пищи с утра натощак может спровоцировать обострение болезней ЖКТ у людей с предрасположенностью к гастриту, язве и другим недугам.





«Утверждение о том, что фрукты и ягоды на голодный желудок провоцируют гастрит, — не миф. Они могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно если плоды кислые или содержат много клетчатки», — уточнил Близнюк в разговоре с изданием VSE42.RU.

«Мед часто воспринимают как более полезную альтернативу обычному сахару. В нем действительно есть биологически активные вещества, витамины и минералы, однако их доля невелика. Поэтому покрыть потребность организма в витаминах и минералах с помощью меда практически невозможно», — объяснила врач.