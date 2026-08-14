Гастроэнтеролог рассказал, кому не стоит завтракать ягодами и фруктами
Гастроэнтеролог Близнюк: ягоды и фрукты натощак могут обострить заболевания ЖКТ
Завтрак, состоящий из фруктов и ягод, подходит далеко не всем людям. Об этом предупредил заведующий приемным терапевтическим отделением №2, врач-гастроэнтеролог кузбасской НГКБ №1 им. Г. П. Курбатова Алексей Близнюк.
Он пояснил, что такой прием пищи с утра натощак может спровоцировать обострение болезней ЖКТ у людей с предрасположенностью к гастриту, язве и другим недугам.
«Утверждение о том, что фрукты и ягоды на голодный желудок провоцируют гастрит, — не миф. Они могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно если плоды кислые или содержат много клетчатки», — уточнил Близнюк в разговоре с изданием VSE42.RU.
Тем временем эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT, что в день здоровому человеку стоит употреблять не более одной-двух чайных ложек меда. Особенную осторожность с этим продуктом необходимо проявлять людям с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена. При этом детям до года мед давать вовсе не следует.
«Мед часто воспринимают как более полезную альтернативу обычному сахару. В нем действительно есть биологически активные вещества, витамины и минералы, однако их доля невелика. Поэтому покрыть потребность организма в витаминах и минералах с помощью меда практически невозможно», — объяснила врач.
Кашух также призвала исключить мед из рациона при подтвержденной аллергии на этот продукт и при наследственной непереносимости фруктозы. Людям с лишним весом и склонности к кариесу также не стоит злоупотреблять лакомством.